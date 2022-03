Saksamaa piirab Venemaa nafta importi

Berliin muretseb, et Venemaa võib oma energiaallikate tarneid lääneriikidesse järsult vähendada.

"Valitsus on pärast 24. veebruari sissetungi Ukrainasse vähendanud sõltuvust Venemaa kivisöe impordist 50 protsendilt 25 protsendile. Nafta importi vähendati 35 protsendilt 25 protsendile ja gaasi oma 55 protsendilt 40 protsendile," ütles reedel Habeck.

"Varem eeldati, et Venemaa gaasist sõltuvuse lõpetamiseks kulub 5-7 aastat, me eeldame nüüd, et see juhtub 2024. aasta suvel," ütles Habeck.

Kolmandik Saksamaale imporditud Venemaa naftast läheb Schwedtis asuvasse rafineerimistehasesse. Tehase kaasomanik on Venemaa riigifirma Rosneft.

"Selline olukord on keeruline ja tõestab nüüd, et Venemaa riigifirmale vastutuse andmine energiavarustuse eest oli viga," märkis Habeck.