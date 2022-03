Eesti erakonnad 9. mail suuremaid kogunemisi ei lubaks

EKRE esimees Martin Helme ütles, et Eesti peaks keelama Venemaad toetavad meeleavaldused ning Venemaa agressioonile toetust avaldavad inimesed riigist välja saatma.

"Eesti peaks kindlasti keelama Venemaad toetavad meeleavaldused, seda nii 9. mail kui igal teisel päeval aastas. Kindlasti ei tohiks lubada koguneda rahvamassidel Georgi lintidega, sest nende lintidega ehitud sõdurid tapavad praegu Ukrainas naisi, lapsi, rasedaid, vanureid," rääkis Helme.

"Kõik, kes väljendavad Eestis toetust Venemaa agressioonile, ükskõik kas 9. mail Vene lippude ja Georgi lintidega marssides või Facebookis denatsifitseerimist kiites, tuleks riigist viivitamatult välja saata. Nad on selge julgeolekuoht," ütles Helme.

"Eesti riik peaks neilt ära võtma elamis- ja tööloa, kui nad on mõne võõrriigi kodanikud, ära võtma naturalisatsiooni korras antud kodakondsuse, kui see on varem antud. Küsimus on riigi ja rahva julgeolekus. Praegu pole enam võimalik endale valetada."

Keskerakonna fraktsiooni juht Jaanus Karilaid ütles, et juhul, kui 9. mail peaks toimuma katsed korraldada Venemaa agressiooni õigustavaid rahvakogunemisi, tuleks need laiali ajada.

"Mingit organiseeritud tähistamist ja agressori sümboolika eksponeerimist kindlasti olla ei tohi. See on raudkindel. Teine asi on rahumeelne lillede asetamine. Aga laseme politseil olukorda hinnata ja teha oma otsus. Nende pädevust võib rahuliku südamega usaldada. Otsus tehakse suure tõenäosusega aprillis," kommenteeris Karilaid.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et provokaatoritega tuleks tegeleda juba enne, kui nad kuskile koguneda jõuavad.

"Nendega peab tegelema eraldi ja mitte vaid 9. mai üritusel. Arvatavasti on meie organitele need inimesed juba teada varem ja nendega tuleb tegeleda nii, et nad neile üritustele ei jõua," rääkis Läänemets.

Lillede viimist Pronkssõduri juurde ei saa aga Läänemetsa sõnul keelata. "See vist Eestit turvalisemaks ei tee," lausus Läänemets.

Läänemets ütles, et usaldab 9. mail avaliku korra hoidmise küsimuses politseid.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kutsub kõiki erakondi üles pingutama selle nimel, et riigikogus saaks heakskiidu Isamaa algatatud seadusemuudatused, mis puudutavad elamislubade, viisade ja relvalubade piiranguid inimeste suhtes, kes avalikult õigustavad Putini režiimi kuritegusid Ukraina riigi ja rahva vastu.

Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles ERR-ile, et inimestel võiks lubada Pronkssõduri juurde lilli viia, aga mitte lubada erinevaid miitinguid.

"See, et inimesed tahavad kuhugi mälestusmärgi juurde lilli viia, selle keelamine ei ole võib-olla mõistlik, aga sellised suuremad miitingud, kus on kõnede pidamine Punaarmee võidu tähistamiseks, sellised asjad ei ole praegu kohased," rääkis Kallas.

Kuidas aga peaks politsei jõustama keeldu erineva sümboolika osas, näiteks kui Georgi lint võib 9. mail olla rinnas pea igal teisel inimesel, kes Pronkssõduri juurde lilled viib?

"Kui ta läheb üksikuna sinna lilli viima, isegi kui tal on see Georgi lint rinnas, siis iseenesest las ta olla. Aga just sellised kõnedega miitingud on probleemiks," ütles selle kohta Kallas.

Läti politsei teatas neljapäeval, et kohtleb sel aastal kõiki, kes kogunevad Venemaal võidupühana tähistatava 9. mai puhul avalikus ruumis, Vene agressiooni toetajatena.