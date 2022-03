Paavst: peatage Ukraina sõda enne, kui see pühib inimese ajaloost

Katoliku kiriku pea, paavst Franciscus kutsus pühapäeval üles lõpetama kohe sõda Ukrainas, enne kui see paisub üleilmseks konfliktiks ning lõpetab inimajaloo.

"Rohkem kui kuu on möödas sissetungist Ukrainasse, selle julma ja mõttetu sõja algusest, mis, nagu iga sõda, on kaotus kõigi jaoks," lausus paavst Püha Peetruse väljakule kogunenud inimestele.

"Me peame ütlema ei surma külvavale sõjale, kus emad ja isad matavad oma lapsi, kus mehed tapavad oma vendi neid nägemata, kus võimukad otsustavad ja vaesed surevad," lausus ta.

Kui inimkond Ukraina sõjast midagi ei õpi ning kõik jätkub samamoodi, siis oleme me kõik süüdi, lausus paavst.

"Olles silmitsi enesehävitusega, peab inimkond mõistma, et käes on aeg sõdadest loobuda, kaotada need ajaloost, enne kui sõda kaotab inimese ajaloost," ütles paavst.

Paavst pöördus kõigi poliitikute poole, et nad annaksid oma panuse, et lõpetada sõda Ukrainas, kus iga päevaga muutub olukord hullemaks.

"Aitab! Lõpetage! Las relvad vaikivad. Pidage tõsiselt läbirääkimisi rahu nimel," lausus ta.