Naistevastase vägivalla eurodirektiiv läks Eestis kaasamisringile

Uue direktiiviga kriminaliseeritakse Euroopa Liidu tasandil esmakordselt vägistamine, naistesuguelundite moonutamine ja kübervägivald, mis hõlmab erapiltide nõusolekuta jagamist, küberjälitamist, küberahistamist, vägivalla või vaenu õhutamist internetis.

Uued eeskirjad peaksid parandama ka ohvrite juurdepääsu õiguskaitsele ning sellega sätestatakse ka piisav ja eriotstarbeline kaitse ja abi. Samuti nähakse direktiiviga ette sihipärane toetus erivajadustega rühmadele ja riskirühmadele.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuuliku sõnul on vara öelda, kas ja milliseid muudatusi direktiivi vastuvõtmine Eesti seadusandlusele kaasa tooks. "Direktiivi eestikeelne tõlge ilmus neljapäeva õhtul. Esimese asjana hindavad kõik liikmesriigid, kas selline regulatsioon peaks liikmesriikide arvates üldse EL-is olemas olema. Seejärel hakatakse praegu avaldatud eelnõu teksti iga artikli haaval läbi arutama. Selleks võib kuluda aasta või paar ning kui direktiiv vastu võetakse, siis antakse liikmesriikidele mõistlik aeg oma õiguse vastavusse viimiseks," selgitas Tuulik.

"Seda, kas vajadust muutmiseks on või ei ole, ei oska me täna seetõttu veel öelda. Seda vajadust ei saa me kinnitada enne, kui direktiivi tekst on paigas, kuna see võib praegusega võrreldes oluliselt muutuda. Eestil on võimalus direktiivi teksti muudatuste osas kaasa rääkida," rääkis Tuulik. Tema sõnul tekib alles mais esialgne teadmine, kas Eesti toetab direktiivi ja kas on mingid teemad, mida Eesti soovime muuta või millega üldse nõus ei ole. "Selleks ajaks valmivad valitsuse seisukohad," sõnas Tuulik.

Reedel saatis justiitsministeerium kaasamiskirja nii eri ministeeriumitele kui ka MTÜ-dele, kellelt oodatakse tagasisidet 8. aprilliks. Seejärel hakkab ministeerium ette valmistama valitsuse seisukohti.

Asutuste hulka, kellele kaasamiskiri saadeti, kuuluvad näiteks ringkonna- ja maakonnakohtud, ülikoolid, MTÜ Lastekaitse Liit, Tervise Arengu Instituut, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Naistearstide Selts, Eesti Inimõiguste Keskus, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti Naiste Varjupaikade Liit, MTÜ Oma Tuba, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Eesti Seksuaaltervise Liit, MTÜ Eluliin ja teised.