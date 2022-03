Küsitlus näitab sakslaste toetuse kasvu Balti riikide kaitsmisele

Allensbachi instituudi korraldatud uuringus pooldas Balti riikide toetamist sellises olukorras 43 protsenti sakslastest, vahendas väljaanne EurActiv.com teisipäeval. Veel jaanuaris, kui Venemaa ei olnud alustanud sõda Ukrainas, toetas Saksamaa sekkumist sellises olukorras 35 protsenti vastanutest.

Samuti on jaanuari küsitlusega võrreldes suurenenud nende sakslaste hulk, kes toetaksid vajadusel Saksamaa osalemist NATO kaitsemissioonil. Kui eelmise uuringu ajal toetas seda 44 protsenti, siis nüüd 48 protsenti, selgus küsitlusest.

Järsult on aga kasvanud nende sakslaste hulk, kes toetavad kaitsekulutuste suurendamist – see on suurenenud 21 protsendilt 46 protsendile. Samast uuringust selgus, et ligi kaks kolmandikku sakslastest peab oma kaitsejõudude varustatuse taset halvaks või väga halvaks.

Saksa kantsler Olaf Scholz teatas pärast Venemaa rünnakut Ukrainale, et valitsus kavatseb suurendada kaitsekulutusi ning eraldab täiendavalt 100 miljardit eurot kaitseinvesteeringuteks. Saksamaa on oma minevikule viidates hoidnud aastaid oma kaitsekulutusi ühe protsendi lähedal SKP-st ning vältinud lahingulisi missioone välisriikides.