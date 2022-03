Suurbritannia suurendab sõjalist kohalolekut Arktikas

Wallace ütles, et Suurbritannia kavandab Põhja-Atlandi merede kaitsmiseks sügavamat sõjalist integratsiooni ja koostegutsemisvõimet selliste riikidega nagu Norra.

Ta lisas, et Suurbritannia saadab Põhjamaadesse mereväe alalise löögirühma. Ministri sõnul hakkavad väed tõenäoliselt roteeruma Norra, Rootsi, Soome ja teiste piirkonna riikide vahel.

Wallace rääkis sellest, kui külastas Norras NATO õppust Cold Response, millel osaleb 30 000 sõjaväelast.

"Arktika strateegiaga pühendume rohkem õppustele ja koostööle. Ma arvan, et me hakkame piirkonnas palju rohkem kohal olema," ütles Wallace.

Norra kaitseminister Odd Roger Enoksen tervitas Suurbritannia suuremat pühendumust. "Me tahame põhjas suuremat liitlaste aktiivsust," ütles ta.

Kuigi pinged Arktika piirkonnas on olnud madalad, muretsevad Norra juhid, et NATO ja Venemaa vastasseis Ukraina sõja tõttu võib levida ka Arktikasse, kus viimastel aastatel on mõlemad osapooled oma sõjalist kohalolekut kasvatanud.

NATO liikmesriigil Norral on Arktikas Venemaaga ühine piir.