Läti näeb uuel LNG terminalil mõtet vaid siis, kui see teenindab ka Soomet

Läti vaates on Lätti või Eestisse oma vedelgaasi terminali vaja eelkõige selleks, et katta Soome gaasivajadus. Kuid ka Balti riikide enda jaoks ei pruugi Klaipeda terminali võimsus Leedu-Poola ühenduse valmimise järel enam piisav olla.

Läti tarbib praegu gaasi kaks korda rohkem kui Eesti. Valitsus toetab kodutarbijaid ning kutsub küttefirmasid ja omavalitsusi gaasi kasutamist vähendama.

Läti majandusminister kohtub järgmisel nädalal USA-s gaasi- ja energiaekspertidega, kelle seas võib olla ka Lätti rajatava vedelgaasi terminali võimalik investor.

"Et meie elektrijaamad ei jääks seisma, vajame Balti riikides veel teist vedelgaasi terminali. Me kindlasti suudame osta ja rajada terminali ja juhtida vedelgaasi laevadelt torudesse, kuid peame mõistma, et see on jällegi importkaup, mis saabub võib-olla Ameerikast, Katarist või Austraaliast. See on jälle väljastpoolt hangitud! Peame mõtlema taastuvenergia kasutamise peale, et suurendada oma sõltumatust. Ja veel üks võimalus tulevikus on tuumaenergia," rääkis Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Läti valitsus näeb oma riigis või Eestis vedelgaasi terminalil mõtet vaid siis, kui see teenindab kogu piirkonda, ka Soomet. Incukalnsis asuv Baltimaade ainus gaasihoidlaga teenindab praegu nelja riiki.

Mitu võimalikku investorit on majandusministeeriumil juba teada, järgmisel nädalal külastavad Läti otsustajad Golden Passi suurt eksporditerminali USA-s Houstonis ning uurivad Ameerika suurimate nafta- ja gaasitootjate seisukohti.

"Lätis kasutatava Venemaa gaasi kogus on olnud suur. Kuid see oli nii mitte seetõttu, et meil polnud võimalik saada gaasi teistest allikatest, vaid seni peeti kõige tähtsamaks hinda. Kasutati gaasi, mis oli odavam," ütles Läti majandusministeeriumi riigisekretäri asetäitja Edijs Šaicans.

Mõne aasta eest oli päevakorral LNG terminali rajamine Läti suuruselt neljandasse sadamasse - Skultesse, mis pole kaugel Incukalnsi gaasihoidlast ega Riiast. Saulkrasti omavalitsusest kinnitati "Aktuaalsele kaamerale", et praegu Skulte projekti ei arendata, toona oli kohalik rahvas vastu.

Incukalnsi gaasihoidla ühendused suudavad aga kogu piirkonda, ka Soomet jätkuvalt teenindada sõltumata sellest, kas vedelgaasi terminal rajatakse Lätti või Eestisse. Plaanis on suurendada ka Läti ja Leedu vahelist võimsust.

"Praegugi saame aeg-ajalt gaasi Soomest või Eesti suunalt. Seetõttu ei tohiks terminali asukohaga tehnilisi probleeme tekkida. Kuid lahendamata küsimus on, et juhul, kui see kogus on väga suur ja tõenäoliselt see saab nii olema, tuleb hinnata, kas mõttekam on rajada terminal hoidla lähedale või hoopis tarbimiskeskuste kõrvale," rääkis Conexus Baltic Grid juhatuse esimees Uldis Bariss.

Et maandada riske, otsustas Läti valitsus Incukalnsi hoidla gaasivarusid oluliselt suurendada.