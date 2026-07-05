Läti hakkab Latgale elanikele kompenseerima drooniintsidentide kahjusid

Läti valitsus kiitis heaks uued Latgale toetamise ja arendamise meetmed, et luua piirkonna inimestele turvatunnet ja töökohti. Riik hakkab kompenseerima militaartegevuse, näiteks drooniintsidentidega kaasnevaid kahjusid, sest tavakindlustus neid ei kata. Koos Ukrainaga plaanitakse rajada idapiiri lähedusse droone tootev tehas.

Latgale elanikud on väsinud õhuohuteavitustest ja kardavad enda ja oma vara turvalisuse pärast. Turismiettevõtjad on hädas, sest droonijuhtumite järel tühistasid paljud suveks tehtud broneeringud. Läti valitsuse esimesel väljasõiduistungil Latgales lepiti kokku, et idapiirile paigaldatakse droonitõrjeseadmeid, suunatakse rohkem korrakaitsjaid ebaseaduslike sisserändajate tõrjumiseks ning avatakse uusi varjupaiku.

"Juuli ja augusti jooksul peame kindlustama droonitõrje lahenduse nii Venemaa kui ka Valgevene piiri ulatuses. See tähendab, et meil pole vaja saata iga droonijuhtumi pärast õhku hävitajaid, sest see on väga kallis lahendus," ütles peaminister Andris Kulbergs.

Läti kaitseminister Raivis Melnis ütles "Aktuaalsele kaamerale", et praegu otsitakse droonitehase jaoks sobilikku kohta.

"Rääkisime võimalustest rajada Latgalesse sõjatehas. See on piirkonnale väga tähtis. Täpsed kohad pole veel teada, arutasime, kuidas anda ühele Latgale ettevõttele võimalus arendada välja sõjatööstus," lausus Melnis.

Kui ettevõtete või eraisikute vara peaks võõrriigi droonide Lätti sattumisel kannatama, hävitab riik 90 protsenti kahjudest. Põllumajandusfirmade puhul kompenseeritakse ka hävitatud saak, loomad või tehnika. Hüvitamisotsus peaks olema tehtud väga kiiresti – kahju tekkimisest kuu aja jooksul.

"Kui kahju on tekkinud kinnisvarale või asjadele, tuleks kolme päeva jooksul pöörduda kohalikku omavalitsusse. See omakorda peab kuu aja jooksul – võib, muidugi, kiiremini ka – otsustama hüvitise määra," ütles Läti justiitsminister Edvards Smiltens.

Septembriks töötatakse koolide jaoks välja täpsed käitumisjuhised ja koduõppevõimalused erineva tasemega õhuohuhäirete korral. Et Latgales on täitmata paljud kohtunike kohad, suunab riik neid piirkonda juurde. Tugevdatakse idapiiri lähedal asuvaid haiglaid. Ettevõtjad saavad kaks miljonit eurot toetust.

"Lähema aasta jooksul plaanitakse Latgalesse investeeringuid rohkem kui poole miljardi euro väärtuses. Tänavu alustab üks ettevõte 300 miljoni euro suurust projekti," lausus Läti majandusminister Viktors Valainis.

Tegu on seni kõige laiema meetmete paketiga, mis Lätis Latgale arendamiseks vastu võetud.