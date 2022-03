Kiik teeb valitsusele ettepaneku kaotada reedest maskikohustus

Kuivõrd nakatumise ja haiglaravi vajavate Covid-patsientide arv on viimastel nädalatel kiiresti vähenenud, on mõistlik 1. aprillist asendada avalikes kohtades maskikandmise kohustus soovitusega, ütles ERR-ile tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

"Vaadates viimaste nädalate langustrendi nakatunute ja haiglaravi vajajate seas, oleme olukorras, kus saame asendada maskikandmise nõude vastava soovitusega," ütles Kiik

Kiik teeb valitsusele vastava ettepaneku neljapäeval kabinetiistungil ning reedest peaks kohustus kaduma.

"Ma olen seda meelt, et kohustuslik maskikandmine ei ole aprillis enam vajalik ehk märtsi lõpuga võiksime sellest nõudest loobuda. Samamoodi on teadusnõukoda viidanud, et kui jõuame kollase ohustsenaariumini, võiksime kohustuse soovitusega asendada. Riskimaatriksis oleme nakatumiste arvuga nädala jagu juba kollasel tasemel, haiglaraviga veel mitte, aga liigume selles suunas. Aega on selleks otsuseks küps," lausus Kiik.

Viimastel nädalatel on haiglates vähenenud üle kahe korra nii intensiivravi vajavate Covid-patsientide kui ka sümptomaatiliste haigete arv.