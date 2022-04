Soome eksperdid põhjendavad, kellest sõltub NATO-ga liitumine

Soome välispoliitika instituudi juht Mika Aaltola

Aaltola sõnul on Rootsi peaminister Magdalena Andersson Soome võimaliku NATO liikmesuse juures kõige tähtsam poliitik.

"Taotlus koos Rootsiga muudaks liitumise tõhusamaks. Rootsil on tõhus lobitöö kogemus. NATO pealinnades on vaja teha tõhusat kampaaniat," ütles Aaltola.

Aaltola hinnangul on tähtsuselt teine poliitik USA president Joe Biden. Aaltola sõnul on USA kõige tähtsam riik NATO-s.

Kolmandaks oluliseks poliitikuks peab Aaltola USA vabariiklaste liidrit Mitch McConnelit. "NATO-ga ühinemine nõuab ratifitseerimist USA senatis, vabariiklaste toetus on hädavajalik," ütles Aaltola.

Aaltola hinnangul on tähtsuselt neljas poliitik Saksamaa kantsler Olaf Scholz. Viies on tema hinnangul Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Kuues on Ungari peaminister Viktor Orban.

Välispoliitika instituudi vanemteadur Charly Salonius-Pasternak

Pasternaki hinnangul on riigi võimaliku NATO liikmesuse seisukohalt kõige tähtsam faktor kogu Soome rahvas. Järgnevad Soome president Sauli Niinistö, peaminister Sanna Marin koos valitsusega ning Joe Biden.

Jyväskylä ülikooli õppejõud Martti J. Kari

Kari leiab, et kõige olulisem poliitik NATO liikmesuse seisukohalt on president Sauli Niinistö. Nimekirjas teisel kohal on Sanna Marin ja kolmas on Joe Biden.

Neljandaks paigutas Kari NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi. Kari sõnul tagab peasekretär NATO liikmesuse taotluse praktilise korralduse.

Viiendal kohal on Kari hinnangul Venemaa president Vladimir Putin. "Soomes on toetus NATO-ga liitumisele üle 60 protsenti," seda tänu Putinile, ütles Kari.

Helsingi ülikooli politoloogia õppejõud Iro Särkkä

Särkkä hinnangul on kõige olulisem isik Soome võimaliku NATO liikmesuse seisukohalt Joe Biden. Järgnevad Sauli Niinistö, Jens Stoltenberg ja Emmanuel Macron.

"Prantsusmaal on EL-is märkimisväärne mõjuvõim. Macron saab kasutada oma mõjuvõimu, et säilitada strateegiline ühtsus ja nõuda EL-i liikmesriikidelt solidaarsust," ütles Särkkä.

Viiendaks paigutas Särkkä Türgi president Recep Tayyip Erdogani.

"Soome toetas sajandi alguses Türgi EL-i liikmestaatust. Kuid pärast Türgi EL-i liitumisläbirääkimiste ebaõnnestumist võib Ankara toetus Soome NATO liikmesuse protsessis olla küsimärgi all," ütles Särkkä.

Helsingi ülikooli Ida-Euroopa uuringute instituudi juhataja Markku Kangaspuro

Kangaspuro peab NATO-ga liitumise puhul kõige olulisemaks poliitikuks Sauli Niinistöt. Teisel kohal on Joe Biden.

Kangaspuro nimekirjas kolmandal kohal on Vladimir Putin.

"Putini kuritegelik sõda muutis kogu Euroopa julgeolekut. Kui Putin poleks seda sõda alustanud, poleks Soome liitumine NATO-g nüüd nii teravalt päevakorras," ütles Kangaspuro.

Neljandaks ja viiendaks paigutas Kangaspuro Emmanuel Macroni ja Olaf Scholzi.

"Saksamaa välispoliitika keskmes on Euroopa stabiilsus. Kuigi Putin sõda Ukrainas muudab Berliini suhteid Venemaaga, siis Saksamaa tõenäoliselt jätkab tulevikus, et siduda Moskva Euroopa julgeolekusüsteemiga. Saksamaa on samuti oluline NATO liikmesriik," ütles Kangaspuro.