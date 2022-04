Mitmeid Eesti väikekoole ootavad sügisest ümberkorraldused

1. aprillil kukkus tähtaeg, kus kohalikud omavalitsused said haridus- ja teadusministeeriumile anda teada otsustest ümberkorraldada kohalike koolide tegevus.

Reedese päeva lõpuks oli haridus- ja teadusministeeriumi dokumendiregistrisse laekunud paarkümmend teatist haridusasutuste tegevuse ümberkorraldamisest. Muutused hõlmavad nii kooliastmete liitmist, gümnaasiumiosa kadumist, aga ka koolide sulgemist. Samuti puudutavad muudatused mõningaid maapiirkondade lasteaedasid, mis liidetakse kohaliku põhikooliga või suletakse.

Ajaleht Põhjarannik on kirjutanud Lüganuse vallavolikogu otsusest tänavuse õppeaasta lõpus panna kinni Lüganuse põhikool ja Sonda algkool. Kolmapäeva õhtul toimunud volikogu istungil hääletas kümme volikogu liiget vallavalitsuse poolt pakutud haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõu poolt, mis näeb ette Lüganuse ja Sonda koolide sulgemise.

Samuti lõpetab Rõuge vallavalitsuse otsusega tegevuse Misso kool. Kooli lasteaiaosa liidetakse Haanja kooliga.

Jõgeva vald on otsustanud lõpetada Jõgeva täiskasvanute keskkooli tegevuse.

Mitu ümberkorraldust ootab ees ka Järvamaa hariduselu, kus kohalik vallavalitsus korraldab ümber nelja kooli tegevused. Peetri kooli muudab vallavolikogu aastaks 2024 ümber põhikool-lasteaiaks. Samuti soovib Järva vallavolikogu muuta Aravete keskkooli ja Ambla-Aravete kooli õppetööd. Mõlemad koolid muutuvad põhikooliks. Järvamaal asuv Imavere põhikool liidetakse lasteaiaga ja muudetakse Imavere kooliks. Gümnaasiumiosade järk-järgulist sulgemist põhjendab Järva vallavalitsus elanikkonna vananemise ja vähenemisega.

Gümnaasiumiklassid kaotab ka Oskar Lutsu Palamuse gümnaasium. Direktor Siiri Sõmeri sõnul tingis gümnaasiumiosa sulgemise otsuse praeguste õpilaste vähene huvi Palamuse koolis haridusteed jätkata. Direktori sõnul on neil praegustes tingimustes keeruline pakkuda mitmekülgset gümnaasiumiharidust.

Põhikooliks korraldatakse ümber ka Rakvere gümnaasium ja Rakvere reaalgümnaasium.

Haridusvaldkonna arengukavas aastani 2035 on võetud suund, et keskhariduse korraldamisel on suurem vastutus riigil ning kohalikud omavalitsused tagavad oma piirkonna lastele tugevad kodulähedased põhikoolid, teatas haridus- ja teadusministeeriumi esindaja.

Haridus- ja teadusministeerium eraldab ühekordse toetusena lisaraha kõigile neile omavalitsustele, kes otsustavad sel aastal ühe või mitme munitsipaalkooli tegevuse ümberkorraldamiseks sulgeda koolide gümnaasiumiastme.