Lapsevanemad said Lüganuse kooli sulgemise otsusele esialgse õiguskaitse

Lüganuse valla haridusreformiga suletava Lüganuse kooli lapsevanemad said kohtult esialgse õiguskaitse, mis tühistas kooli kinnipanemise otsuse kehtivuse. Vallavõim otsustas õiguskaitse vaidlustada.

Ida-Virumaal plaanitakse järgmisest õppeaastast sulgeda 60 õpilasega Lüganuse põhikool. Lapsevanemad vaidlustasid otsuse kohtus ja halduskohus leidis, et mõistlik on rakendada esialgset õiguskaitset, peatades Lüganuse volikogu määruse kehtivuse.

Kohtu hinnangul võib kohtuvaidluste tulemusena selguda, et Lüganuse kooli sulgemine oli õigustühine. Haridusasutust poleks siis aga enam taasavada mõtet, kuna töötajad ja õpilased on leidnud uue kooli.

Lüganuse vallavalitsus otsustas õiguskaitse vaidlustada. "Volikogu otsus oli haridusvõrgu ümberkorraldamine ja me oleme veendunud, et enam kaugemasse tulevikku seda ei saa lükata," sõnas abivallavanem Arno Rossman.

Lüganuse kooli hoolekogu esimees Lauri Saul nentis, et valla vastukäik teeb kooliperele asja keerulisemaks, sest õiguskaitse ajaks oleks saanud koolipere kindluse, et vähemalt kohtuveskite jahvatamise lõpuni koolis töö jätkub.

"Me loodame siiski oma kogenud advokaadi peale ja ootame ära selle vaidlustamise. Vaatame, mille peale vald rõhub ja vastavalt sellele teeme oma edasised sammud," rääkis ta.

Sauli arvates oleks omavalitsuste võimumängude tõmbetuultest vabaks saamiseks kõige õigem Ida-Virumaa eestikeelsed maakoolid riigistada.

"Riigikogule kirja kirjutades tegime ettepaneku luua eraldi toetusfond selleks, et just Ida-Viru väikesed maakoolid saaksid riigilt toetust. Sest olgem ausad, eestluse säilimine ja eestikeelse hariduse andmine on riigi seisukohast äärmiselt oluline," selgitas ta.

Riigikogu kultuurikomisjoniga kohtuvad Lüganuse kogukonna esindajad maikuu lõpus.