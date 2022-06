Kohus keelas esialgse õiguskaitse ajal Lüganuse kooli sulgemise

Tartu ringkonnakohus otsustas reedel, et esialgse õiguskaitse kohaldamine Lüganuse põhikooli sulgemise osas on põhjendatud ning ei nõustunud halduskohtu otsuse edasi kaevanud Lüganuse valla põhjendustega.

Lüganuse valla haridusreformiga suletava Lüganuse kooli lapsevanemad said mais halduskohtult esialgse õiguskaitse, mis tühistas kooli kinnipanemise otsuse kehtivuse. Vald vaidlustas otsuse, kui ringkonnakohus andis samuti õiguse lastevanematele.

Ringkonnakohus ei nõustunud Lüganuse valla poolt esitatud määruskaebuse põhiseisukohaga, et lastevanemate kaebuse eduväljavaated on kasinad ning igal juhul tuleb ka esialgse õiguskaitse kohaldamisel pidada avalikku huvi Lüganuse põhikooli sulgemiseks kaalukamaks kaebajate huvist kooli tegevuse jätkamiseks.

Ringkonnakohus tõi märkis et 31. augustiks on kohtuasjas jõustunud kohtuotsuseni jõudmine väga ebatõenäoline ning et kooli enne kohtuotsust kinni ei pandaks, on vajalik õiguskaitse. "Ilma esialgse õiguskaitse kohaldamiseta lõppeks Lüganuse põhikooli tegevus. Hiljem kooli uuesti avamine on väga keeruline või isegi võimatu, kuna nii kooli õpetajad kui ka õpilased oleks lahkunud ega oleks valmis koheselt (kui üldse) naasma Lüganuse põhikooli," märkis kohus.

Ringkonnakohus nõustus kaebajatega ka selles, et valla esitatud asjaolud ja põhjendused ei anna vastuseid vähemalt osale küsimustest, mis koolivõrgu ümberkorraldamise otsuse tegemisel võivad olla olulised. Näiteks pole selge, kui palju pikeneb Lüganuse kooli sulgedes laste koolitee ning kui kalliks läheb see lapsevanematele.

Ringkonnakohtu määrus on lõplik ja sellele ei ole võimalik esitada edasikaebust. Esialgse õiguskaitse kehtivuse ajal on takistatud Lüganuse põhikooli sulgemine.

Lüganuse kooli käib 60 last. Lüganuse abivallavanem Arno Rossman ütles mais ERR-ile, et volikogu otsus oli haridusvõrgu ümberkorraldamine ja vald on veendunud, et enam kaugemasse tulevikku seda ei saa lükata.