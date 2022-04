Tsihhanovskaja ERR-ile: Ukraina võit annaks ka Valgevenele uue võimaluse

Tsihhanovskaja osales rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse korraldatud konverentsil "Ukraina sõja mõjust ÜRO-le ning väikeriikide võimalustest ÜRO julgeolekunõukogus".

"Me peame saama aru, et 2020. aastal Lukašenko kaotas valimised ja ta jäi võimule kasutades jõudu ja tänu Venemaa toetusele. Ja nüüd, kui Venemaa kaotab selle sõja, tuleb majanduslik kriis, ka Lukašenko muutub nõrgaks, sest keegi enam teada ei toeta. Ta teab, et ta on kaotanud valgevenelaste toetuse. Talle ei anna terekätt demokraatlikud maad ja ta teab, et ta kaotab toetust Valgevene sekkumise pärast sellesse sõtta ja seda nii ametnike kui ka sõjaväelaste seas. Seega, kui Venemaa selle sõja kaotab, siis meile, valgevenelastele, vabade valgevenelaste jaoks, tekib uus võimaluste aken viia läbi uued ausad valimised," rääkis Tsihhanovskaja.

Pikemat intervjuud Valgevene opositsiooniliidriga näeb esmaspäeval "Välisilmas".