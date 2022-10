Reinsalu ja Tsihhanovskaja: Ukraina võidu korral kukuks ka Lukašenka

Eesti välisminister Urmas Reinsalu ja Tallinnasse visiidile saabunud Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja rääkisid esmaspäeval antud pressikonverentsil, et kui Venemaa kaotab agressioonisõja Ukrainas, võib see kaasa tuua ka Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenka võimult kukkumise.

"Kui Ukraina võidab sõja ja [Vene presidendi Vladimir] Putini režiim kaotab oma võimu, siis see tähendab vältimatult ka Lukašenka režiimi kukkumist. Peame ka silmas pidama, et Lukašenka režiim on märksa nõrgem ja hapram, mis on ka põhjus, miks Valgevene režiim nii suure kõhklusega vaatab Kremli survet osaleda agressioonisõjas Ukrainas oma maavägedega," rääkis Reinsalu.

Eesti välisminister ütles, et praeguses sõja eskaleerumise kontekstis võib toimuda laiaulatuslikke provokatsioone, mis on suunatud Valgevene tõmbamiseks Venemaa agressioonisõtta Ukraina vastu. "Minu sõnum Valgevene rahvale on väga selge – ärge alluge nendele provokatsioonidele! Ainsad, kes tahavad lükata Valgevene rahva sõtta Ukraina vastu, on Putin ja tema liitlane Lukašenka," lausus Reinsalu.

Välisministri sõnul on Eesti toetanud Valgevene demokraatlikku opositsiooni ning kavatseb seda ka jätkata.

Tsihhanovskaja sõnul mõistetakse ka Valgevenes, et sõja tulemustest oleneb palju ka nende riigi jaoks. "Ma olen täiesti kindel, et Ukraina võidab, aga me ei saa prognoosida, kui kaua see aega võtab. Kindlasti tegutseb Lukašenka nüüd Putini toel ja kui Ukraina võidab, siis see tähendab, et nõrgenevad nii Putin kui ka Lukašenka," rääkis Valgevene opositsioonijuht.

Tsihhanovskaja kinnitusel valmistab Valgevene opositsioon oma ridasid ette selleks, et saabuvat võimaluste akent ära kasutada. "Ma ei tea, kas tuleb enne Ukraina võit või meie võit Lukašenka üle, aga me kindlasti ei istu niisama ega oota ukrainlaste võitu, vaid tegutseme ka selle nimelt, et režiimile survet avaldada nii välismaal kui Valgevenes endas," kinnitas ta.

Tsihhanovskaja rõhutas, et Valgevene ei ole Venemaa, mida näitab juba kasvõi see, et hoolimata massiivsest propagandast pole Valgevene ühiskonnas toetust sõjale. "Valgevene armee on sõjast kõrvale jäänud, tänu massiivsele vastuseisule, sealhulgas sabotaažile, diversioonidele, protestidele ja käskude mittetäitmisele, mis toimusid kõikjal riigis," rääkis ta. "Pean ütlema, et Venemaa püüab jätkuvalt Valgevenet sõtta tõmmata, kuid valgevenelased ei toeta seda sõda. Nad jätkavad võitlust Lukašenka kriminaalse režiimiga isegi praeguste repressioonide ajal," märkis opositsioonijuht.

Tsihhanovskaja rõhutas, et tema püüab üles ehitada demokraatlikku Valgevenet, kasutades selleks rahumeelseid vahendeid. "Olen endiselt veendunud, et muutused peavad Valgevenes toimuma demokraatlikul teel. Aga nüüdseks on olukord sõja tõttu muutunud ja Lukašenka on hirmul nende valgevenelastest võitlejate pärast, kes kaitsevad Ukrainat ning ilmub üha rohkem inimesi, kes sooviks saavutada muutusi mittedemokraatlikul teel," tõdes ta.

"Aga mina selgitan inimestele, et rahumeelsed muutused, demokraatlikud muutused on jätkusuutlikumad ja me peame kasutama kõiki võimalusi Lukašenka režiimiga võitlemiseks diplomaatiliste vahenditega," rõhutas ta. "Kes teab, kuidas ajalugu läheb, aga ma siiski loodan, et me suudame oma poliitiliste liitlaste abiga, poliitilise ja majandusliku survega peatada Lukašenka," lisas ta.

Tsihhanovskaja rääkis, et ootab lääneriikidelt kahesuunalist tegevust Valgevene opositsiooni toetamisel. Ühest küljest tuleks jätkata Lukašenka kriminaalse režiimi isoleerimine ja tugevdada sanktsioone, teisalt tuleks aga toetada kodanikuühiskonda ja pakkuda kodumaalt pagenud valgevenelastele paindlikumat kohtlemist ning aidata poliitpõgenikke.

Tsihhanovskaja tänas Eestit toetuse eest ning tõi näitena abist ka Eesti ülikoolides õppivad valgevenelased, kellest saavad Lukašenka režiimi lõppemisel demokraatliku Valgevene uued liidrid ja kes aitavad tugevdada ka sidemeid Eestiga.