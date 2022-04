Poola otsib põgenike ühiskonda integreerimiseks pikaajalisi lahendusi

Varssavi Ukraina majast on saanud tõeline kriisistaap, kus kümned inimesed püüavad aidata kaasmaalaste probleemidele lahendusi leida. Olgu probleemiks siis majutus või dokumentide korda ajamine.

Esmasega saadakse juba hakkama, nüüd tuleb mõelda pikale plaanile.

"Oli väga tugeva eufooria periood, see kestab ka praegu, aga me kardame väga, et see saab läbi. Inimesed andsid oma toad või korterid ukrainlastele teatud ajaks, mõnikord kuuks ajaks ja see aeg on täis saanud. Nüüd on vaja leida elukoht pikemaks ajaks. Me ei tea, kui kaua sõda Ukrainas kestab. Nii et kõigepealt on vaja pikaajalist elukohta ja et seda üürida on vaja tööd," rääkis Varssavi Ukraina maja koordinaator Ivanna Kõljušõk.

Tööle saamiseks on sageli vaja poola keele oskust. Keelekursused, psühholoogiline tugi ja ukraina naiste klubid on järgmised sammud, mida Ukraina maja siin pakkuma hakkab. Kui enne Venemaa uue kallaletungi algust kohtasid ukrainlased Poolas nii paremat kui ka halvemat suhtumist endasse, siis praegu on toetus ühene.

"Ma ei arvanud varem, et võin Ukraina lipuga vabalt ja julgelt Poolas ringi käia, võib-olla võis, aga tunne oli teistsugune, aga praegu me näeme, et lipud on kõikidel majadel, hooned on ehitud Ukraina värvidega, inimesed aitavad väga ja ka poolakad käivad ringi Ukraina lippudega," rääkis Kõljušõk.