Liimets kutsus EL-i üles kehtestama sanktsioone Vene energiasektori vastu

Liimets kohtus esmaspäeval Bukarestis oma Rumeenia kolleegiga.

"Me peame jätkama Venemaa survestamist, et see sõda lõppeks ja meie vaatenurgast peame kiirustama järgmise sanktsioonipaketiga EL-i tasandil," ütles Liimets.

"Samuti peaksime sanktsioneerima energiasektorit, meil ei tohiks olla mingeid piiranguid, sest see jõhker sõda peab lõppema," ütles Liimets.