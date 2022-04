Tallink sõlmis riigiga lepingu põgenike majutamiseks Isabellel

Riik saab põgenikke hakata Isabellele majutama 7. aprillist, leping sõlmiti esialgu neljaks kuuks, teatas Tallink Grupp börsile.

Lepingut saab vajadusel pikendada kahe kuu kaupa.

Laev mahutab ligikaudu 2100 inimest ning seisab püsivalt sadamas, mis tähendab, et inimestel on võimalik enda elu paremini korraldada, näiteks vajadusel taotleda ajutist kaitset või võtta end töötuna arvele, teatas sotsiaalkindlustusamet.

Laeva kasutatakse Eestisse saabuvate Ukraina põgenike ajutiseks majutamiseks. Laeva riigile prahtimine tähendab, et erinevalt plaanidest ei alusta Tallink 2022. aastal Riia-Stockholm liini opereerimist, teatas ettevõte.

Ettevõttel oli plaanis Riia-Stockholmi laevaliin, mille opereerimine on olnud peatatud alates 2020. aasta märtsist, panna käima tänavu 6. aprillil, kuid kontsern teatas nädal tagasi, et liini taasavamine lükatakse kahe kuu võrra edasi tulenevalt keerulisest geopoliitilisest olukorrast.

"See ei tähenda, et oleme liini taasavamise mõttest loobunud ning me kavatseme endiselt selle populaarse liini tulevikus avada, kuid praegu on paraku liiga vara anda hinnangut, millal see plaan võiks kasumlikult ja jätkusuutlikult realiseeruda," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Hädaolukorra lahendamise ühendstaabi sotsiaalkaitsegrupi juht Kert Valdaru ütles, kuna hotellidel ei ole enam võimalik tagada, et riik saaks seal kõiki inimesi 30 päeva majutada, otsitakse inimestele püsivaid elukohti, samas võetakse lühiajaliseks majutuseks kasutusele reisilaev.

Nende põgenike teavitamine, keda lähiajal ümber majutamine puudutab, algas esmaspäeval. Kõikide inimestega võetakse personaalselt ühendust ja selgitatakse, kuhu nad majutatakse, kas lähiümbruses on olemas koolid, lasteaiad, töötamise võimalused, arstiabi, poed. Samuti räägitakse inimestele täpsemalt, milline on uus elupind ja millal toimub inimese ümber majutamine.

"Me peame teavitama kõiki inimesi sellest, et vajadus ümbermajutamiseks võib tekkida igas majutusasutuses ja puudutada iga sõjapõgenikku. Oleme palunud majutusasutustelt sotsiaalkindlustusametile edaspidi vähemalt kaks nädalat ette teada anda, kui on vaja tube vabastada. Küll aga ei saa välistada, et mõnel juhul võib etteteatamise aeg jääda lühemaks. Kuid kindlasti seame eesmärgiks inimestele sellest võimalikult varakult teada anda," ütles Valdaru.