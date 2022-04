Loonela: töö Venemaalt nafta- ja gaasiostu lõpetamiseks käib

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela kirjutas sotsiaalmeedias, et kuigi Euroopa Komisjoni uutes Venemaa-vastastes sanktsioonides nafta- ja gaasiostu lõpetamist polnud, siis töö selle nimel käib.

"Te küsite muidugi, et kus on nafta- ja gaasiostu lõpetamine – töö selle kallal käib, praegu ei ole veel kõik liikmesriigid nõus. Siin on abiks Eesti ettepanek, millega Euroopa riigid maksaksid mitte otse Venemaale, vaid selleks seatud eriarvele, kust osa raha pannakse juba kõrvale Ukraina ülesehitamiseks," märkis Loonela.

Ta lisas, et Komisjoni väljapakutud sanktsioone arutatakse kolmapäeval liikmesriikide vahel, mille järel lähevad need loodetavasti käiku.

"Samal ajal jätkab komisjon tööd järgmiste sammude kallal, sest 62 protsenti Venemaa ekspordist Euroopa Liitu enne sõda olid fossiilkütused – seega on selgelt teada, mida järgmiseks tegema peab," lisas Loonela.

Euroopa Komisjon pakkus välja uued sanktsioonid Venemaale: (1) impordikeeld Vene kivisöele, millega Venemaal jääb saamata neli miljardit eurot aastas; (2) Vene laevadele keelatakse ligipääs EL-i sadamatesse; (3) Vene ja Valgevene veoautodel keelatakse ligipääs EL-i, millega jääb neil jälle hulk Vene majandusele olulisi kaupu saamata; (4) lisaks eelmistele SWIFT-i otsustele, pannakse nüüd tegutsemiskeeld täiendavalt neljale Vene pangale, sh VTB-le; (5) kehtestatakse uued täiendavad sanktsioonid isikutele.