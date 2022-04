Luikmel: Venemaad mõjutaks enim laeva- ja maanteetranspordi piiramine

Laevaliikluse piiramine sunnib Venemaad Peeter Luikmeli sõnul nafta transportimiseks kasutama väiksemaid ja kallimaid võimalusi. Maanteetranspordi piiramine mõjutab tema sõnul esmatarbekaupade kättesaadavust.

"Ehk siis Venemaa autotranspordiettevõtetel ei ole nii lihtne enam teenust osutada läbi lääneriikide taristute ja selle kaudu niisugust ebamugavust ja logistika ümbermängimise vajadust, mille hinnaks on ikkagi kõrgem lõpphind toodetel, saab olema küllaltki palju," rääkis Luikmel.

Veel on tema sõnul suur mõju Vene majandusele ka tehnoloogiate impordi piiramisel.

"Venemaa tööstus, sealhulgas energeetika sõltub väga suures hulgas ikkagi importtehnoloogiatest ja selles valguses, ei ole midagi teha, keskpikk perspektiiv majandusele saab olema üsna kehv, sest lääne tehnoloogiatel on nad ju aastakümneid tuginenud," ütles Luikmel.

Moskvas asuva Eesti suursaatkonna majandusdiplomaadi Ingvar Bärenklau sõnul ei saa keskmine Vene inimene veel aru, mis majanduslikult juhtunud on, sest hinnatõus Venemaal ei ole toimunud järsult. Bärenklau sõnas, et muutused majanduse üldnumbrites on olnud aga drastilised.

"Näiteks Venemaa kauba import on kukkunud kolmandiku võrra ühe kuu lõikes ja täna just vaatasin värsket uudist, et autode müük, Vene enda toodetud autode müük on kukkunud märtsi jooksul kaks kolmandikku, nii et sellised asjad on ikkagi juhtunud ja see on väga drastiline muutus. Suuremad mõjud Vene tavalise inimese rahakotile, ma arvan, hakkavad kohale jõudma lähikuude jooksul," rääkis Bärenklau.

Luikmel rääkis, et Venemaalt kivisöe sisseveo piiramine näitab, et energeetikale ei tehta enam erandit ja lääne hoiak hakkab muutuma. Tema sõnul annab läänele tahet Vene energiast kiiremini loobuda ka Venemaa enda sanktsioonid nagu rublades maksmise nõue.

"See kõik tegelikult on käivitanud niisuguse hoiaku sanktsioonides, et me pigem teeme kiiresti selle totaalse sanktsioneerimise, kui valmistame ennast ja Venemaad võimalikult pikaks ja aeglaseks üleminekuks ette," kommenteeris Luikmel.

Bärenklau ütles, et kui praegu on Venemaal olemas piisavalt reserve, et tekkivat rahva rahulolematust summutada, siis gaasi- ja naftasanktsioonide mõjul ei ole see lahendus pikaajaline.

"Sanktsioonide alla ju nafta- ja gaasieksporti pole siiani pandud ja kui see peaks juhtuma, siis muidugi on see riigieelarve miinus väga kiiresti suurenemas ja sel juhul jõuab see kriis palju kiiremini kätte."