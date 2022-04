WSJ: EL tegi ettepaneku lisada sanktsioonide nimekirja kaks Putini tütart

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel tegi Euroopa Komisjon ettepaneku, et uute Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja lisatakse ka Venemaa presidendi Vladimir Putini kaks tütart.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustas teisipäeval viiendat Euroopa Liidu sanktsioonide paketti Venemaa vastu. Uued Moskva-vastased sanktsioonid peavad heaks kiitma veel kõik EL-i liikmesriigid.

EL tahab Moskvale avaldada suuremat survet, et Kreml lõpetaks oma sõjategevuse Ukrainas. Seetõttu lisab EL sanktsioonide nimekirja üha rohkem Kremliga seotud tähtsaid inimesi.

Putin pole oma perekonnast avalikult rääkinud. Ametlikult on Putinil kaks tütart. Pole täpselt teada, kas Putinil on veel rohkem lapsi. Pole selge, kas EL-i sanktsioonide sihtmärgiks on need tütred, kelle olemasolu on Putin ametlikult tunnistanud, teatas The Wall Street Journal.

2013. aastal teatasid Putin ja tema abikaasa, et nende abielu on läbi. Nad olid abielus 30 aastat.