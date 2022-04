Maanteeühendused ei korva Musta mere kaubavahetuse kaotust

Euroopa Liit ja Ukraina otsivad alternatiive seni Musta mere sadamate kaudu liikunud põllumajandustoodete ja muu kauba eksportimiseks Ukrainast. Üks võimalus on "roheline" maanteekoridor Poola kaudu Läänemere sadamatesse.

Euroopa põllumajandusvolinik Janusz Wojciechowski ütles eelmisel nädalal, et on valmis rajama kiireid kaubateid Ukrainasse ja Ukrainast, et toimetada riigi põllumeestele vajalikku kütust ja aidata nende toodangut välja viia.

"Merekaubandus on praktiliselt lõppenud, kuna Musta mere sadamad on Venemaa tule all."

Euroopa Liidu ja Ukraina vahelistest maantee-, raudtee- ja jõeühendustest ei piisa majandus- ja humanitaarkriisi ärahoidmiseks, ütles Ukraina asemajandusminister Taras Kachka Politicole.

"Me ei suuda lähinädalatel või isegi kuudel tagada muude transpordivahenditega sama suurt ekspordimahtu kui käis meresadamate kaudu, ütles Kachka.

Põllumajandusvoliniku ettepanekul rakendataks koroonaviiruse pandeemia ajal kasutusel olnud "roheliste koridoride" süsteemi, mis võimaldas veoautodel ületada piire ja teha tolliprotseduure minimaalse ajaga.

Tõenäoliselt loobuks Euroopa Liit teatud kontrollidest ja juhataks Ukraina kaubad läbi Poola Läänemerele, kust need lähetataks üle maailma, sõnas Wojciechowski.

Ühtlasi palus ta Varssavil selle plaani eest hea seista.

"Mul on Poola valitsuse lubadus, et kõike, mida ukrainlased kohale toovad, saab probleemideta üle Poola toimetada," ütles volinik.

Ukraina asemajandusminister Taras Kachka sõnul sellest ei piisa. Kuigi ta tervitas tööd, mis toimub "roheliste koridoride" rajamiseks, oli ta kindel, et Ukraina majandus ei saa tagasi rööbastele ilma juurdepääsuta Mustale merele.

"Me ei saa lihtsalt teisele marsruudile üle minna," ütles Kachka.

Osa Ukraina kaubast on liikunud Izmaili, Reni või Kiliyasse – väiksematesse sadamatesse Doonau kaldal riigi edelaosas. Kuid nende võimsus on piiratud.

Katsed suruda lasti kaubarongidele põrkuvad füüsiliste takistustega, mille põhjuseks on lääne- ja endistes Nõukogude riikides kasutatavad erinevad rööpmelaiused. Tuhanded vagunid on Poola ja Ukraina piiril järjekordades kinni.

Ukraina soovib suurendada ka oma veoautoliiklust ja tarnida varem laevadega sõidutatud vilja veokitega, kuid kardab, et rahvusvaheliste veolubade piiratud pakkumine võib saada uueks kitsaskohaks.

"Meie üleskutse naaberriikidele ja EL-ile on see teelubade süsteem tühistada, et oleks võimalik võimalikult palju piiranguteta eksportida – vähemalt sel ajal, kui meil puudub juurdepääs meresadamatele," ütles Kachka.

Logistiline väljakutse on tohutu. Enne sõda eksportis Ukraina üle 70 protsendi oma põllumajandussaadustest. 2021. aastal veeti 99 protsenti Ukraina 24,6 miljonist tonnist maisiekspordist välja.