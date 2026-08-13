X!

Newsweek: Euroopa kuumalaine võib osutuda sõjas Putini liitlaseks

Välismaa
Kuuma ilma ja põua tõttu on Doonau jõgi Rumeenias ajaloolises madalseisus.
Kuuma ilma ja põua tõttu on Doonau jõgi Rumeenias ajaloolises madalseisus. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Venemaa on leidnud oma sõjas Ukraina vastu ootamatu liitlase ehk kuuma ja kuiva ilma Euroopas, mis piirab Ukraina ekspordivõimalusi ning energiaga varustamist, kirjutas USA väljaanne Newsweek.

Väljaanne märkis, et pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust, kui Must meri muutus laevadele ohtlikuks, sai Doonaust üks peamisi Ukraina teraviljaekspordi alternatiivseid marsruute. Sel suvel on olukord aga muutunud, sest Rumeenias on laevaliikluses ja elektritootmises esinenud veetaseme languse tõttu tõsiseid häireid.

Samal ajal on Venemaa intensiivistanud rünnakuid Ukraina sadamatele Odessa ümbruses.

Väljaandes esitatud andmete kohaselt registreeriti ainuüksi juulis 35 rünnakut sadamates viibivatele laevadele, 22 rünnakut merel olevatele laevadele ja 67 lööki sadamataristule.

Eelmisel nädalal andsid Vene väed löögi ka Majakõ lähedal asuvale sillale, mis ühendab Odessa oblastit Moldova ja Rumeenia suundadega. USA Sõjauuringute Instituut (ISW) oletas, et õhulöögi eesmärk oli häirida maismaamarsruuti, mida kasutatakse mereekspordiga seotud probleemide tõttu.

Varasemalt on Ukraina korduvalt loonud varumarsruute oma ekspordi korraldamiseks. Pärast Musta mere sadamate blokaadi hakati teravilja vedama raud- ja maanteed mööda, jõepargastega ning Doonau sadamate Izmajili ja Reni kaudu.

Artikli autori hinnangul näitab praegune olukord aga sellise süsteemi nõrkust, sest ka alternatiivsed marsruudid sõltuvad ilmastikutingimustest ja võivad samaaegselt sattuda Venemaa rünnakute alla.

Seda probleemi tunnistatakse autori sõnul tegelikult ka Venemaal. Venemaa Rahvamajanduse Akadeemia rahvusvahelise põllumajandusäri ja toidujulgeoleku keskuse juht Anatoli Tihhonov avaldas äsja riikliku uudisteagentuuri TASS kaudu teemal artikli, milles prognoosis Euroopas nõudluse kasvu Ukraina teravilja järele ja eeldas samas Ukraina ekspordivõimaluste vähenemist. Ajakirja teatel püüab Venemaa sellises olukorras kasutada toidupuudust oma huvides.

Sarnane sõltuvus ilmneb ka energeetikas. Venemaa rünnakud on hävitanud märkimisväärse osa Ukraina elektritootmisvõimsusest ja seetõttu oli riik sunnitud suurendama importi Euroopast. Kuid ka Euroopa energiasüsteem sõltub veevarudest. Ungari Paksi tuumaelektrijaam oli Doonau madala veetaseme tõttu sunnitud oma võimsust oluliselt vähendama ning Rumeenia seisab sarnase probleemi ees Cernavodă tuumaelektrijaamas. 11. augustil hoiatas operaatorfirma Nuclearelectrica, et riik võib olla sunnitud seiskama viimase töötava reaktori.

Põud põhjustab tulekahjusid ja veeprobleeme ka Ukrainas endas. 2024. aastal põles riigis umbes 965 000 hektarit ehk üle kahe korra rohkem kui kogu Euroopa Liidu territooriumil. Kuumus ja põud süvendavad mürskudest põhjustatud tulekahjude tagajärgi, samas kui miinid ja purustatud taristu takistavad päästetöötajate tööd.

"Venemaa on juba aastaid püüdnud vähendada Ukrainale jäänud valikuvõimalusi. Kuumem, kuivem ja plahvatusohtlikum Euroopa võib neid veelgi vähendada. Putin ei suuda neid jõude kontrollida, kuid ta saab sellest siiski kasu lõigata," seisis väljaandes.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Unian-BNS

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:34

Arvustus. "Charon", uus algupärand Eesti ooperis

10:26

Juunis laekus veidi vähem makse kui aasta varem

10:16

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Michal, Kallas, Keldo, Tsahkna, Joller Uuendatud

10:16

Eestlaste medalisaak veteranide MM-il täienes lühirajal nelja medaliga

10:00

Marko Matvere: lehmasõnnikul töötav laev Kratt on Eesti innovatsiooni tipp

09:50

Pildid: Kastellaanimaja galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

09:49

Galerii: ARS-i projektiruumis avati näitus "Õhuke ruum"

09:48

PSG võitis teist aastat järjest UEFA superkarika

09:23

Ivar Soosalu: millist riiklikku lennundust me tulevikus vajame?

09:20

Raadiouudised (13.08.2026 09:00:00)

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

12.08

Videod: täielik päikesevarjutus Lääne-Euroopas

08:32

TÄNA OTSE & BLOGI | Eesti kümnevõistlejad jahivad EM-il kõrgeid kohti Uuendatud

12.08

Eestisse tuleb Baltikumi esimene AI-tehas

12.08

Putin ähvardas Vene laevade konfiskeerimisele samaga vastata Uuendatud

27.07

12. augustil näeb Eestis päikesevarjutust

12.08

Eksperdid surmaga lõppenud õnnetusest: probleem on liikluskultuuris

12.08

Sõja 1631. päev: Venemaa droonid ründasid päevasel ajal Kiievit Uuendatud

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

09:20

Ukraina tabas rünnakuga Novorossiiski sadamale nelja Vene sõjalaeva Uuendatud

12.08

Tsaaritee algatajad on nõus idee õnnestumise nimel marsruudi nime muutma

ilmateade

SPORT

10:16

Eestlaste medalisaak veteranide MM-il täienes lühirajal nelja medaliga

09:48

PSG võitis teist aastat järjest UEFA superkarika

09:14

Remmeli juhendatava Debreceni euroretk lõppes Kopenhaagenis

08:47

Varfolomeev asus kodupubliku ees juhtima, Eesti võimleja on 40.

loe: kultuur

10:34

Arvustus. "Charon", uus algupärand Eesti ooperis

09:50

Pildid: Kastellaanimaja galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

09:49

Galerii: ARS-i projektiruumis avati näitus "Õhuke ruum"

12.08

Eesti keeles ilmus Itaalia verismi tippteos "Perekond Malavoglia"

loe: eeter

10:00

Marko Matvere: lehmasõnnikul töötav laev Kratt on Eesti innovatsiooni tipp

09:10

Jan Uuspõld: on võimalik olla küll aus ja avameelne inimene

12.08

Ajakirjanik Olesja Lagašina: seksiäri on kolinud internetti

12.08

Vinüülplaatide tehase asutaja: kogu tehnoloogia tuli meil ise välja mõelda

Raadiouudised

12.08

Ülle Madise presidendikandidaadiks esitamiseks on allkirjad koos

12.08

Läti peaminister: Air Balticu saatuse otsustavad võlausaldajad

12.08

Saaremaa tähistab arhitekt Louis Kahni sünniaastapäeva

12.08

Raadiouudised (12.08.2026 15:00:00)

12.08

Haridusministeerium lihtsustab välismaal õppinud noorte gümnaasiumisse pääsemist

12.08

Võrru rajatakse Eesti esimene politsei vajadustele vastav lasketiir

12.08

Raadiouudised (12.08.2026 12:00:00)

12.08

Turistid kiirustavad vaatama päikesevarjutust Euroopas

12.08

Tsaaritee algatajad on nõus muutma turismimarsruudi nime

12.08

Raadiouudised (12.08.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo