Rootsi ja Soome viivad läbi ühise allveelaevaõppuse

Stockholmi saarestikus korraldab Rootsi merevägi selle aasta esimese suurema õppuse Rootsi vetes. Kohal on ka laevad Soomest. Tegemist on allveelaevade tuvastamise ja tabamise õppusega, harjutatakse Soome-Rootsi koostööd ja näidatakse ühtlasi kohalolekut Läänemerel.

Õppusel osaleb neli helikopterit ja kaheksateist laeva, millest kaks on Soomest.

Õppus toimub Stockholmi saarestikus.

Sõda Ukrainas on komandör Carl Lundvalli sõnul kaasa toonud aktiivsuse kasvu Läänemerel.

"See mõjutab meie igapäevaelu. Mereväe vajadus Rootsis ja Läänemerel on tema sõnul muutunud selgemaks."

"Soome jaoks on see oluline, sest meil pole allveelaevade jahtimiseks oma allveelaevu ega helikoptereid ning see õppus annab meile mõlemad oskused," ütleb Soome kaptenleitnant Viki Mokkilas.

"Soomel pole allveelaevu olnud pärast Teist maailmasõda. Samas on Soome väga osav mereluures, et avastada sõjalaevu," märgib Jacob Westberg, Rootsi Riigikaitsekolledži dotsent ja sõjateaduste vanemõppejõud.

"Aga oluline on rõhutada, et isegi koos ei suuda need kaks väikeriiki arendada piisavalt võimekust, et tõrjuda Venemaad rünnakut. Peame jätkama koostööd ka teiste partneritega," ütleb Westberg.