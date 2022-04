Michelini restoranitärnide süsteem jõuab Eestisse

Michelini hindajad on juba alustanud Eestis restoranikülastusi, mis toimuvad incognito. Esimesed tärnide väärilised ja ka teised giidi pääsenud restoranid kuulutatakse välja Tallinnas 25. mail.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt võrdles Michelini tärnide jõudmist Eesti toiduärisse Oscari auhinnaga filmimaailmas. "Liitumine Michelini perega teeb meid rahvusvaheliselt tuntumaks, arusaadavamaks ja võrreldavamaks. Micheliniga sõlmitud lepingu mõju Eesti turismiekspordile ja mainele on pikaajaline," ütles Sutt.

Michelini restoranigiidi rahvusvaheline juht Gwendal Poullennec tõdes, et Eesti gastronoomiamaastik on paljudele veel üpris tundmatu, ent kannab tugevaid, põnevate mõjutustega traditsioone. "Uuendusliku lähenemisega tippkokad tõlgendavad Eesti kulinaarset pärandit kõige kaasaegsemal viisil. Meil on suur rõõm jagada Eesti restoranide valikut Michelini restoranigiidis hea toidu austajatega kõikjal maailmas."

EAS-i ja Kredexi teatel on Michelini tunnustussüsteemi tulekul Eestisse oluline majanduslik mõju turismisektorile. Hinnanguliselt suureneb müügitulu tärniomanikel 20 protsenti, teistel restoranigiidi pääsejatel 10 protsenti. "Lähtudes sellest, mis võiks olla Eesti restoranide potentsiaal giidi pääseda, kasvaks Eesti restoranide tulud kokku ligikaudu 2 miljonit eurot aastas," seisab asutuste teates.

Rohkem kui saja-aastase ajalooga Michelini restoranigiid (the MICHELIN Guide) on esindatud 40 riigis. Giid soovitab rohkem kui 15 000 tunnustatud restorani, millest tärnidega restoranide osakaal on umbes viiendik.

Parimad restoranid kuulutatakse välja igal aastal. Kõige kõrgemaks tunnustuseks on tärnid, mida on võimalik saada kuni kolm. Kui restoran tärnideni ei küüni, kuid on siiski heal tasemel, tuuakse see giidis esile.

Tunnustamine põhineb sõltumatutel hindamistel, mis toimuvad igal aastal ning võivad restoranidele nii tunnustust lisada kui ka seda vähendada või hoopis ära võtta.

Michelini hindajad on alati anonüümsed, nad ei tutvusta end restoranile ja tasuvad toidu eest ise. Nad hoiavad anonüümsust ja sõltumatust ka väljaspool tööülesandeid.