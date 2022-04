Alaealiste Covid-vaktsineerimise tõendid muutuvad EL-is tähtajatuks

Seni kehtisid alaealiste tõendid Eestis 15 kuud, aga Euroopa Komisjoni otsusega, mille valitsus neljapäeval kinnitas, muudeti alla 18-aastaste vaktsineerimistõendid Euroopa Liidus piiriületusel tähtajatuks.

Mõnes Euroopa riigis ei tehta alaealistele veel tõhustusdoose ja ka Eestis soovitavad eksperdid praegu tõhustusdoose eelkõige nendele noortele, kellel on suurem risk raskeks Covidiks. "Seega oli vaja Euroopa ühist otsust, et ei tekiks olukorda, kus noored ei saa enam vabalt liikuda, sest nende tõendid on aegunud," selgitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Juhul, kui noor saab peagi pärast vaktsineerimist täisealiseks, kehtib tema tõend 270 päeva alates viimasest süstist. TEHIK on tõendite kontrollirakenduse jaoks välja töötanud lahenduse, mis arvutab tõendil oleva sünnikuupäeva pealt vanuse ning kui tegemist on alaealisega, kuvab kontrollijale tähtajatu kehtivuse.

Reisimisel tuleb siiski arvestada, et Euroopa Liidu riikidel on võimalik kehtestada tõenditele ka eraldi siseriiklikke kehtivusaegu. Neid tasub kontrollida enne reisimist välisministeeriumi Reisi Targalt kodulehelt.

Kui vahe kahe läbipõdemise vahel on üle 60 päeva, saab läbipõdemistõendi luua viimase haigestumise alusel

Lisaks otsustas valitsus, et COVID-19 korduva läbipõdemise arvestamiseks peab vahe kahe läbipõdemise vahel olema vähemalt 60 päeva.

See tähendab, et alates 12. aprillist saab patsiendiportaalis luua läbipõdemistõendi viimase läbipõdemise alusel, kui vahe kahe läbipõdemise algust kinnitava positiivse testi vahel on vähemalt 60 päeva. Senini ei saanud korduvnakatunu uut tõendit luua, kui teine positiivne test anti 180 päeva jooksul eelmisest nakatumisest.

Korralduse muudatus tuleneb Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja teadusnõukoja soovitustest.

"Kui varem oli korduvnakatumine kuue kuu jooksul väga harv nähtus, siis omikronilaine ajal oleme näinud, et inimesed võivad Covidisse nakatuda mitu korda ka suhteliselt lühikeste vahedega. 60 päeva on kokkulepe, mis arvestab selle uue reaalsusega, kus nakatumise intervallid on oluliselt lühemad kui varem," selgitas minister Kiik.

Kuni 60 päeva jooksul antud korduvaid positiivseid proove loetakse tõendite mõttes üheks nakatumiseks.