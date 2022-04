Venemaa justiitsministeerium teatas reedel, et on tühistanud 15 välisorganisatsiooni registreerimise Venemaal.

Teiste seas sulgeb Venemaa inimõiguste organisatsioonide Amnesty Internationali ja Human Rights Watchi kontorid, kirjutab Reuters.

Ministeeriumi teates seisab, et nende organisatsioonide üksused on Venemaalt välja arvatud, kuna on tuvastatud Venemaal kehtivate õigusaktide rikkumised.