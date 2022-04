NATO hinnangul vastavad Eesti võimearendused alliansi ootusele

Sel nädalal toimusid kaitseministeeriumis NATO võimeplaneerimise läbirääkimised, mille eesmärk oli arutada alliansiga Eesti sõjalise riigikaitse ja tsiviilkerksuse hetkeolukorda ning tulevikuplaane.

Kaitseministeerium selgitas, et iga liitlasega toimuvad kahe aasta tagant konsultatsioonid ja selle tulemusel koostab NATO koondhinnangu sellele, kuidas riikide arendatavad võimed kogumina toetavad NATO kollekiivkaitse eesmärkide saavutamist. Samuti hinnatakse, kuivõrd riiklikud plaanid on kooskõlas NATO üldiste poliitiliste ambitsioonidega.

"NATO hinnangul on Eesti kaitsekulude jõuline suurendamine 816 miljoni euro võrra erakordne kogu NATO vaates. Seda enam, et tugevduspaketi maht on suurem kui Eesti aastane kaitse-eelarve," ütles kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg.

"Võimearenduse kontekstis on NATO hinnangul oluline Eesti võime-eesmärkide igakülgne ja nõuetekohane elluviimine ning oleme neid oma plaanides arvesse võtnud" lisas ta.

Kaitseminister Kalle Laanet tunnustas II klassi teeneteristiga NATO kaitseplaneerimise direktorit Paul Savereux'd pikaaegse tulemusliku panuse eest Eesti kaitseplaneerimise ja võimearenduse protsesside ühildamisele kaasaaitamise eest NATO kaitseplaneerimisega.

NATO hinnang Eesti kohta kinnitatakse NATO kaitseministrite sügisesel kohtumisel.