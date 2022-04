Uued sanktsioonid pole Venemaalt Eestisse saabuvat kaubavoogu vähendanud

Alates keelu jõustumisest pole Narva tollipunktis veokeid vähemaks jäänud, pigem vastupidi. Pühapäeval läbis Narva tollipunkti Eesti suunal 147 kaubaveokit, mis on viimase paari nädala rekord.

"Järjekord oli kuni 70 tundi pikk Venemaa poole peal. Praegu on järjekord üle 30 tunni. See, et Valgevene ja Vene veokid nüüd vahelt ära jäävad, see ei vähenda seda piiriületuskoormust. Kaubavedu on kasvanud," rääkis MTA välispiiri valdkonnajuht Ants Kutti.

Vene autovedajatel on Eestist lahkumisega aega kuni nädala lõpuni. Nende kõrval on juba märgata kaugemate riikide veokeid.

"Oleme täheldanud, et näiteks Moldova veokeid on tulnud juurde. Kas see nüüd tähendab, et nad on just nii-öelda asendamas seda turunišši, liiga vara on veel öelda," ütles Kutti.

Eesti kaubavedajaid uued piirangud küll ei mõjuta, kuid nemad kardavad Venemaa vastusanktsioone. Ainuüksi Narvas on vähemalt paarkümmend ettevõtet, mis iga päev üle piiri kaupu veavad.

"Kui Venemaa kehtestab vastusanktsioonid, siis meil jääb tööta vähemalt 50 inimest. Nii suurt hulka Eesti transporti, mis Venemaa suunal töötab, on võimatu tööga kindlustada. Mitte ainult meid, vaid ka teisi ettevõtteid, mida on Eestis umbes 500. Meie jaoks oleks see löök selga," ütles AS Narva Auto juhatuse esimees Nikolai Burdakov.

Burdakov ei usu, et kolmandate riikide vedajad Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise kaubavoo üle võtavad, sest vedudega seotud autode hulk on asendamiseks liiga suur.