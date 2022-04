Poola-Valgevene piirile tekkis sanktsioonide tõttu veokitest pikk järjekord

Eelmise nädala lõpus jõustus Venemaal ja Valgevenes asutatud autoveoettevõtjatele keeld vedada kaupu Euroopa Liidu territooriumil, sealhulgas transiidi eesmärgil. Veokid, mis jõudsid veel 8. aprillil üle Euroopa Liidu piiri, said kauba tellijani ära viia, aga pärast seda pidid nad hiljemalt 16. aprilliks naasma koduriiki.

Laupäevase tähtaja eel oli veokite järjekord Poola-Valgevene piiril veninud 80 kilomeetrini, osa sõidukitest olid rivis seisnud kuni 33 tundi.

"Sõita on veel palju kilomeetreid. Seega on see ebareaalne," ütles üks Valgevene veokijuht oma võimaluste kohta õigeks ajaks üle piiri koduriiki saada.

Mitu tundi pärast tähtaja kukkumist oli veokite ootejärjekord lühenenud 12 tunnini, ütles Varssavis viibiv BBC ajakirjanik Adam Easton. Kahes piiripunktis oli sõidukite arv endiselt mitusada.

Samas pole selge, mis saab tuhandetest teistest Vene ja Valgevene veokitest, mis praegu EL-i territooriumil on. Üks variant on, et kohalikud võimud arestivad veokid. Poola transpordiettevõtteid esindav ametnik ütles, et niisugune samm võib samas viia selleni, et Venemaa ja Valgevene arestivad omakorda Poola veokid, mis on läbi nende riikide teel kodumaale.

Sanktsiooniga jäeti EL-i liikmesriikidele võimalus luua vajaduse korral erandeid maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete, titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostmiseks, importiks või transpordiks liitu. Samuti võib EL-i liikmesriik taotleda erandit muu hulgas farmaatsia-, meditsiini-, põllumajandus- ja toiduainete, muu hulgas nisu ostmiseks, impordiks või veoks ning humanitaarsetel eesmärkidel.