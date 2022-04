Tartu plaanib märkimisväärselt kallinenud SÜKU hoone mahtu vähenda

Varasema 60 miljoni euro asemel on SÜKU ehitushind kerkinud praeguseks juba 97 miljonini, hoone pindala osas veel selgust pole.

Üles on kerkinud ka arutelu, kas algselt planeeritud maa-alust parklat on keskusele vaja.

"Ruumiprogrammi osas saame öelda kindlalt, et esimene number millega läksime taotlusega riigikokku, on 21 000 ruutmeetrit, sellest tahame tulla ikkagi allapoole. Aga mis see täpselt on, see selgub osapooltega läbirääkimisel," ütles Südalinna Kultuurikeskuse projektijuht Elo Kiivet.

Osa hoonest saavad kontserdisaal ning rendipinnad, mille mahu osas praegu peamiselt arutelud käivadki. Seni on räägitud ruumide rentimiseks näiteks väärtfilmikinole ning rahvusringhäälingu Tartu stuudiole, aga ka kohvikutele ja poodidele.

Plaanis on ka 230 kohaline maa-alune parkla. Linna tellitud analüüs seab selle vajaduse aga kahtluse alla.

"Uuring näitas, et seal tegelikult ei ole parklat vaja. Uuring eelkõige vaatas parkimisvajadust, vaatas millised on parkimisvõimalused piirkonnas, 500-600 meetri raadiuses ja jõudiski järeldusele, et vabu parkimiskohti südalinnas on piisavalt ja eraldi parkimiskohti sinna vaja ei ole," ütles Tartu linna liikuvusspetsialist Aksel Part.

Ka esmaspäeval toimunud töötoas arutati, kas Tartusse saaks teha suure külastatavusega aga ilma eraldi parklata hoone. Linnavarade osakonna juht Kunnar Jürgenson selles nii optimistlik pole.

"Ilmselgelt ei ole ükski erasektor teinud parkimismaja selleks, et tagada kesklinna parkimiskohti. Nad on huvitatud eelkõige sellest, et nende kliendid mahuksid hoonesse ära," sõnas Jürgenson. "Täna sellist selgust ei ole, et erasektor oleks valmis oma parkimiskohti ära andma Tartu linnale, et korraldada südalinna kultuurikeskuse parkimist."

Lõplik ruumide plaan peaks paika saama juuni alguseks, et alustada arhitektuurikonkursiga.