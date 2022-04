Suletud Shanghai linnas kaklevad inimesed toidu pärast

Hiina kommunistlik partei sulges eelmise kuu lõpus koroonaviiruse kiire leviku tõttu täielikult Shanghai suurlinna. Piirangute tõttu pole linnas piisavalt toitu ja paljud inimesed on toidupuuduse tõttu meeleheitel.

Kompartei väitis kõigepealt, et piirangud kestavad neli päeva. Shanghai võimud lubasid karistada kõiki inimesi, kes levitavad kuulujutte, et piirangud kestavad kauem. Piirangud on aga kestnud juba mitu nädalat. Sotsiaalmeedias levivad videod, kus inimesed kurdavad toidupuuduse üle.

"Ma suren piirangute, mitte viiruse tõttu," kirjutas üks kasutaja Hiina Twitteri versioonis Weibo.

"Shanghai elanik Nicole Tsai ostis omale toiduvarud neljaks päevaks. Oleme väga mures. Rääkisin sõpradega, paljud neist ei saa enam öösel magada," ütles Tsai.

Tsai sõnul kulutab ta kullerfirmade veebirakendustele üle nelja tunni päevas.

Valitsus korraldab toidutarnimist nüüd vabatahtlike kaudu. Elanike sõnul sellest ei piisa. Sotsiaalmeedias levivad videod, kus inimesed kaklevad toidujagamise punktides toidupakkide pärast.

Esmaspäeval teatas kompartei, et leevendab mõnes Shanghai piirkonnas piiranguid.

Ametnikud aga ütlesid, et jagavad linnaosad kolme riskikategooriasse. Piirangud leevenevad nendes linnaosades, kus kahe nädala jooksul pole positiivseid juhtumeid esinenud.

Paljud Shanghai elanikud pole tsoonidesse jagamisega siiski rahul. "Tsoonid on jagatud riigiametnike tsooniks, rikaste tsooniks ja vaeste tsooniks," kirjutas üks Weibo kasutaja.