"Pealtnägija": kas me tõesti näeme küüditamist 21. sajandil?

Üha rohkem on teateid, et okupeeritud Ukraina aladelt Venemaale pagema sunnitud või sinna viidud inimesi hoitakse lõksus ja püütakse asustada kodumaast veel kaugemale. Sõltuvalt allikast ja arvutusmetoodikast räägitakse mitmekümnest tuhandest kuni mitmesajast tuhandetest inimestest.

Jutt inimeste deporteerimisest 21. sajandil, nagu räägib Ukraina presidendi välisnõunik Igor Žovkva ja teised allikad, on midagi eriti uskumatut ja valusat eestlaste ning teiste rahvaste jaoks, kellel endal ajalooline repressioonide kogemus. Nimelt ilmub üha rohkem teateid, kuidas Vene okupantide võimu all Ukraina aladelt ja eeskätt ümber piiratud Mariupoli linnast on poolteist kuud väldanud sõja jooksul inimesi kas vägisi viidud või sunnitud minema Venemaa territooriumile. Paljud nimetavad seda otsesõnu küüditamiseks.

Kui küüditamine seostub ajalooliselt loomavagunite, okastraadi ja ahelatega, siis aastal 2022 Donbassis käib asi peenemalt ning Venemaa looritab toimuvat väidetega humanitaarabist ja põgenike kaitsest.

"Venemaa meelitab inimesi esiteks võib-olla sõjatsoonist eemale – inimesed ise tahavad ju liikuda ja pääseda ja paljud võib-olla loodavad, et liiguvad hoopis Ukraina sisemusse, mitte Venemaale. Ka nende lugude puhul me ju näeme, et tegelikult Venemaa petab inimesi rääkides, et evakuatsioonibussid liiguvad kuhugi Ukrainasse, tegelikult aga hoopis Venemaale. Kogu see süsteem on üles ehitatud suurele pettusele ja valele. Nii nagu tegelikult kogu sõda Ukraina vastu on täis valet, vägivalda, manipulatsiooni," rääkis riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Süstemaatilisest sunnitud ümberasustamist Venemaale räägivad mitmed Ukraina allikad, seal hulgas Lvivis elav jurist ja inimõigusekspert Ivan Horodyskyy ja suurte seiklustega nädal tagasi Mariupolist suurte seiklustega Eestisse jõudnud õed Valentina ning Varvara.

Üle kolme nädala piiramisrõngas linnas elanud Valentina ja Varvara sõnul pakuti ka neile nii Mariupolis kui ka hiljem teekonnal läbi Venemaa Eestisse võimalust võtta Venemaal põgenikustaatus, aga nad keeldusid.

Peale selle, et Ukraina aladelt ükskõik kas meelituste, pettuse või sunniga ümber asustatud inimesi saab saata pooltühja taga-Venemaale, on põgenikud politoloog Karmo Tüüri sõnul siiski kaart Kremli suuremas geopoliitilises pokkeris.

Ehkki juba on teateid ka filtratsioonilaagritest, siis teadaolevalt ei ole enamik ümberasustatud inimesi otseselt vangis, aga ilma välisreisimist lubavate dokumentideta on nad sisuliselt lõksus. Mitme allika kinnitusel on Eestisse jõudnud peale Valentina ja Varvara veel mõned pered, kes libisesid võrgust läbi tänu sellele, et õnnestus alles hoida dokumendid ja raha.

Nii Mariupolist pääsenud pere kui presidendi nõunik on seejuures väga kriitilised Punase Risti suhtes, kes küll justkui püüab leevendada humanitaarkatastroofi Donbassis, aga samal ajal rajab abikeskust Vene poolele, mis sisuliselt legitimiseerib nende pagulasprogrammi.

Veel kord – info on vastukäiv ja kõiki ei saa ühe lauaga lüüa, aga midagi suurt toimub. Viimati esmaspäeva seisuga teatas Mariupoli linnapea, et sealt on Venemaale sunniviisiliselt ümberasustanud 31 000 linna elanikku.