ERR Kiievis: Ukraina pealinn püüab tasapisi normaalsusse naasta

Hommik Kiievis algas sellega, et "Aktuaalse kaamera" reporter ja operaator trehvasid juhuslikult linnapea Vitali Klõtškoga.

Küsimusele, kas Kiievis on nüüd ohutud, vastas Klõtško, et praegu on ohutum kui enne, aga mitte sajaprotsendiliselt turvaline.

Kohalik elanik Marina nendib, et linn on tasapisi pöördumas tagasi oma normaalse elu juurde.

"Te ju näete, elu on laabumas. Inimesed on tõenäoliselt kartmisest juba väsinud, aga raketirünnakuid ei ole keegi ära muutnud, seetõttu... Aga praegu on palju rahulikum, paljud inimesed pöörduvad tagasi, paljusid kohti jälle avatakse...elu läheb edasi."

Samas märkis teine Kiievi elanik Jelena, et linnas on endiselt ohtlik. "Vähemalt meid hoiatatakse, et on ikka veel ohtlik. Aga mina Kiievist ära ei sõitnud. Põhimõtteliselt, ma usun, et kõik läheb hästi."

Üks selgemaid sõjamärke Kiievis on Retroville kaubanduskeskus, mida rünnati umbes kuu aega tagasi ja kust on leitud 11 inimese surnukehad, kusjuures arvatakse, et neid leitakse veel. Samas on otsustatud teha sinna muuseum Vene sõjatehnikast, mis on hävitatud.

"Nad tahtsid väga jõuda Kiievisse. Nad jõudsid Kiievisse, kuid teistmoodi," ütles Retroville kaubanduskeskuse komandant Jurii Didovets.

Ajakirjaniku küsimusele, kas venelased võivad tagasi tulla, vastas Didovets: "Kiievit selgelt elusjõuga võtta ei saa. See on hiidlinnastu, kus miljonid inimesed on paigale jäänud, kõik on relvastatud. Igast aknast ja uksest tulistatakse, füüsiliselt sõjaväelastega seda linna ei ole võimalik võtta. On variant, millega Venemaa arvestab, see on terroristlik variant, see on linna pommitamine nagu nad tegid Aleppos ja Groznõis."

"Aktuaalse kaamera" otselülituses lisas Astrid Kannel, et seda on Kiievis tunda küll, et väga paljud inimesed on linnast lahkunud. Endiselt kehtib linnas öösiti komandanditund ning linn on müstiliselt vaikne ja pime, märkis Kannel.