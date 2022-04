Astrid Kannel Kiievis: õhuhäire peale keegi enam varjendisse ei jookse

"Selja taga on jälle üks küllaltki rahulik päev. Öösel, õigupoolest varahommikul oli õhuhäire, aga ausalt öeldes ma lihtsalt keerasin külge selle peale, sest õhuhäire peale siin keegi enam varjendisse ei jookse," rääkis Kannel uudistesaates.

"Oluline ongi mõista, et kui siin ka langeb mõni rakett, enamasti kuskile linna serva veel, siis see ei muuda selle linna elurütmi ja ei tekita enam mingisugust paanikat," sõnas ta.

Kannel lisas, et Kiievis on praegu ainulaadne tunne - ümberringi on suur linn ja palju maju, kuid on tunda, et need majad on tühjad.

Kannel rääkis, et kui Kiievi lähedastes linnakestes on näha jälgi Vene vägede metsikustest, on nad siiski pealinna juurest ära läinud.

"Nad on siit läinud ja eriti keegi ei usu, et nad tagasi tulevad. Ja ehkki idas on väga traagilised sündmused jätkumas, see on omal moel selgroo murdumine sellel sõjal, et pealinn on ikkagi vaba ja iga päevaga tehakse siin aina rohkem uusi kohvikuid ja poode lahti. Selles mõttes ma julgen olla täna õhtul optimistlik," rääkis ajakirjanik.