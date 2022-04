Rootsis puhkesid meeleavaldajate ja politsei kokkupõrked

Viga sai vähemalt kaheksa korravalvurit ja üks meeleavaldaja. Politsei oli sunnitud tulistama ka hoiatuslaske.

Kähmlused puhkesid meeleavaldajatega, kes protestisid Taani paremäärmuslikuks peetud poliitiku visiidi vastu. Parteid Stram Kurs juhtiv Rasmus Paludan on tekitanud inimeste vihaseid reaktsioone muuseas koraanipõletamise aktsioonidega.

Tal oli esialgu ka Rootsis võimude luba pidada pressikonverents, kuid see tühistati juba päeval alanud meeleavalduste tõttu.

Oma varasemal esinemisel Stockholmis kordas poliitik vihakõnet ja põletas jälle ühe moslemite püha raamatu. Ka siis puhkesid kähmlused politseiga.

Rootsi peaminister Magdalena Andersson taunis vägivalda ja tuletas meelde, et Rootsis on sõna- ja arvamusvabadus, see aga ei peaks tooma kaasa vägivalda.