Soome minister: liitumine NATO-ga on väga tõenäoline

Et Soome liitumine toimuks võimalikult kiiresti ja sujuvalt, on kõigi NATO liikmesriikide huvides, ütles intervjuus Sky Newsile Soome Euroopa asjade minister ja Tytti Tuppurainen.

Tuppuraineni sõnul on tõenäosus väga suur, et Soome NATO-ga liitub. Ta lisas, et Soome rahvas on otsuse teinud ja küsitlused näitavad alliansiga liitumisele suurt toetust.

"Praegu ma ütleksin, et see on väga tõenäoline, aga otsust pole veel tehtud," ütles Tuppurainen.

Tuppurainen nimetas Venemaa sõjategevust Ukrainas brutaalseks ning lisas, et sõda Ukrainas on äratuskell kõigi jaoks. "Mitte ainult soomlastele, see on oluline kogu Euroopa julgeoleku jaoks," lausus ta.

Soome valitsus kaldub toetama NATO-ga ühinemist, selgub kolmapäeval avaldatud valitsuse julgeolekuraportist. Soome peaminister Sanna Marin on korduvalt öelnud, et ta eeldab kiiret arutelu ja otsust juba lähinädalatel.