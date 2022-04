Pühadeaeg tõi Tallinna hotellid turiste pilgeni täis

Pühadeaeg meelitas üle pika aja Tallinna hotellidesse niivõrd palju lähiriikide turiste, et vaba toa leidmine osutus sel nädalavahetusel katsumuseks. Kuigi hotellides on veel ka Ukraina sõjapõgenikke, siis hotellide täituvusele neil enam erilist mõju pole.

Külastajatel, kellel tekkis viimasel hetkel soov Tallinnas selleks nädalavahetuseks hotellituba leida, tuli leppida vaid mõne üksiku võimalusega enamjaolt kõrgema hinnaga hotellis, kuna vabu tube hotellidel pakkuda polnud.

Eesti hotellide ja restoranide Liidu juhatuse liige Madis Laid rääkis, et sarnane täituvus oli viimati Tallinnas 2019. aastal ja kuigi Tallinna hotellides elab veel ka Ukraina sõjapõgenikke, on nende mõju hotellide täituvusele väike. Kui hotellitube on pealinnas hinnanguliselt 6500, siis põgenikke on Tallinna hotellides lisaks laeval elavatele tema sõnul 600 kuni 700.

Tagasi on tulnud lähiriikide turistid.

"Tallinnas on see nädalavahetus väga hea ja turistid on leidnud jälle tee Tallinna ja kõik hotellitoad on täis. Peamiselt välisturistid, peamiselt meie naaberriikidest, esikohal on kindlasti Soome ja siis Läti, Leedu," lausus Laid.

Sarnast olukorda kinnitasid ka teised hotellid. Näiteks Tallink Hotelsil on Tallinnas kolme hotelli peale kokku 790 hotellituba, mille täituvus sellel pühadenädalavahetusel on 100 protsenti. Sõjapõgenikke Tallinki hotellides laupäeva seisuga enam majutumas pole.

Samuti kinnitas Hestia hotellikett hotellide 100-protsendist täituvust.

"Reede seisuga meil küll saadavust pakkuda ei olnud. Aga eks see ole ka ju mõistetav, me räägime esimesest pikemast nädalavahetusest, mis on meile, turismimaastikule antud peale neid koroonaviiruse piiranguid," rääkis Hestia juht Kaisa Mailend.

Suure nõudluse tõttu kasvasid sellel nädalavahetusel ka hotellitubade hinnad.

"30 kuni 40 protsenti kindlasti on sel nädalavahetusel kõrgem. Kindlasti need kõrged hinnad ei näita hotellimaastikul, et hinnad ongi sellised. Tegelikult paljud inimesed on soodsate hindadega ette broneerinud ja viimased toad, mis läksid kõrgemate hindadega on kas kõrgema kategooria tuba või siis on üks-kaks tuba, mis müüakse kõrgema hinnaga," lausus Laid.

Laid lisas, et pühadenädalavahetuse täituvus jääb esialgu pigem erandiks ja kuigi praegu on turiste pandeemiaeelse mahuga võrreldes vähem, leitakse taas tee Eestisse.

"Kindlasti ei ole nüüd iga nädalavahetus nii, et hotellid on täis ja hotellitubadest on puudus, see on selline erakordne nädalavahetus. Kuid kindlasti on positiivne trend see, et üritused tulevad tagasi ja sellega koos tulevad ka turistid tagasi," ütles Laid.