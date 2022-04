ERR Ukrainas: Kiievi lähedal otsitakse siiani rusudest hukkunuid

Vene vägede terrori all elanud ja lahingutes tugevalt kahjustada saanud Kiievi lähedastes linnakestes ja külades otsitakse tänaseni rususid läbi ning hukkunute lõplik arv pole teada. Suurem osa elanikest on piirkonnast lahkunud.

Irpini kurikuulus sild ja vaikus hommikuses linnas. Iga kolmas maja on seal ühel või teisel moel pihta saanud. Kohe kõrval on Butša, mille tänavaid palistanud põlenud sõjatehnika on suuremas osas veetud prügimäele. Kiriku kõrval on ühishaud ja linna administratsiooni ees organiseeritakse Punase Risti abi andmist okupatsioonis kannatanutele. Praegu käib jutt 2500 grivnast ehk umbes 78 eurost.

"Antakse abi nendele inimestele, kes olid siin kogu okupatsiooniaja. Ja peab olema ka kaks tunnistajat, kes peavad kinnitama, et me tõepoolest siin olime," ütles Butša elanik Alina.

"Meil ei ole šokki. Nii nagu me ka okupatsiooni ajal teadsime, et ülestõusmispühadeks on siin meie armee ja kord majas," lausus samuti Butšas elav Leonid.

Kõige rohkem on kannatada saanud Borodjanka. Tervet akent või ust on selles linnas raske leida.

"Me oleme leidnud 41 surnukeha. Mitte täna, see on kogu perioodi peale kokku. Täna leidsime ainult ühe, Kesktänavalt, majast number 359, mis asub keskuses üheksakorruselises paneelmajas," ütles Kiievi oblasti päästejuhi asetäitja Bohdan Daniliuk.

Rususid alles otsitakse läbi ja appi on tulnud ka vabatahtlikud päästjad USA-st.

"Tunneme päästjatena vajadust kaitsta oma vendi ja päästjate vendlusel ei ole riigipiire. Me oleme USA-st kogunud kokku päästjad, kellel on otsimise, päästmise, meditsiini ja sõjapidamise kogemus ja me tulime aitama oma vendi," rääkis vabatahtlikuna USA-st saabunud Derrick.

Päästjad otsivad maja läbi tuba toa haaval. "Esimesel korrusel leidsime kahtlase sõjaväelise kasti, varustuse kasti, mille keegi oli sinna pannud, nii et me tõmbasime päästjad ohutuse eesmärgil sealt välja," ütles vabatahtlik päästja David.

Tee äärtes vedeleb aga endiselt läbitulistatud ja laiakssõidetud autosid ja hävitatud Vene sõjatehnikat. Ning seda koos laskemoonaga.