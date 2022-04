Erik Roose: ERR kuulub kogu Eesti rahvale

Eesti Rahvusringhääling tegutseb aastast 2007 avalik-õigusliku ringhäälinguna. See tähendab, et ta ei kuulu riigile ega ole riigi-ringhääling, vaid kogu rahvale, meile kõigile, kirjutab ERR-i juhatuse esimeheks kandideeriv Erik Roose.

Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) liikmena töötab ERR samade toimetuslike põhimõtete alusel nagu BBC Suurbritaanias, YLE Soomes või ARD Saksamaal. Osaleme EBU erinevate harude töös ja üldiselt võib öelda, et sisulised väljakutsed ja aruteluteemad on meie Euroopa kolleegidega sarnased. Loomulikult kõikjal oma kohalike eripäradega.

Erinev on meediast arusaamine mõningate meie kultuuriruumist väljapoole jäävate liikmetega Põhja-Aafrikas või meist idas. Samal ajal, kui hälbimine ühistest arusaamadest läheb väga suureks, siis sellele ka reageeritakse. Näiteks Valgevene teleraadio liikmelisus eelmisel sügisel peatati. Sama protsess on praegu Balti riikide ja Poola ringhäälingu survel käimas Venemaa suhtes. Niipalju euroopaliku ringhäälingu sisulisest poolest.

Kogu selle kauba rahastamine on mündi teine pool. Enamikes vana Euroopa maades rahastatakse rahvusringhäälingut televisiooni- või meediamaksust. Mõnes riigis nagu Leedu on ringhäälingu eelarve seotud protsendiga riigieelarvest. Ja siis on peamiselt Ida-Euroopa riigid, kus kas osaletakse reklaamiturul või kaubeldakse iga-aastase riigieelarve tegemise juures omale tegevustoetust.

Kuigi on mõistetav, et poliitikud on kõhklevad uute maksude kehtestamisel, siis tegelikult pole põhimõttelisi takistusi ringhäälingu stabiilse rahastuse tagamisel muul moel. Näiteks nagu Leedus.

Küsimus polegi esmajoones täpses summas, vaid poliitilises konsensuses, et korralik ja kvaliteetne ajakirjandus vajab stabiilset rahastamist. Ning sellega tuleb moel või teisel meil lähiajal tegeleda.

Mis omakorda toob meid teise sama olulise teema juurde, see on Eesti meediamaastik tervikuna.

Meil Eestis pole eriti teadvustatud, et selline olukord, kus üsna võrdsetes positsioonides on nii avalik-õiguslik ringhääling kui ja vägagi edukad erameediaettevõtted, tagades positiivse konkurentsi ja täielikult vaba ajakirjanduse, polegi maailmas valdav.

Pigem kaldutakse äärmustesse, kus ringhääling on väga nõrgal positsioonil. Näiteks Ukraina, kus viis-kuus suuremat telekompaniid kuuluvad oligarhidele. Või vastupidine näide, Ungari, kus ringhääling laiutab teatud poliitiliste otsuste toel kõikjal ja erameedia hingitseb vaevu meediamaastiku servadel. On selge, et kumbki äärmus pole hea variant ja seetõttu on igati mõistlik praegust olukorda hinnata ja hoida.

"Inimlikult on mõistetav, et erameedia omanikele tundub see muutus meeldiv, kuid ma kahtlen, kas ka maksumaksjate enamikule."

Praeguseks on paraku tekkinud selline olukord, et ERR juba lähemas tulevikus peab hakkama oma programmi kärpima ja seega hakkab möödapääsmatult muutuma ka praegune tasakaal. Inimlikult on mõistetav, et erameedia omanikele tundub see muutus meeldiv, kuid ma kahtlen, kas ka maksumaksjate enamikule.

Loomulikult on ka erameedial äriliselt paremaid ja halvemaid aastaid, kuid üldjoontes on nad viimastel aastatel raporteerinud ajalooliselt headest tulemustest. Seega pole nende jätkusuutlikkus ka praeguse tasakaalu tingimustes kuidagi kahtluse all.

On ju lisaks erameedia ülesannetele ERR-il hulganisti täiendavaid ülesandeid. Neist kõige olulisemaks on just viimaste kriisidega kujunenud toimepidevuse tagamine ning kiire ja kriitilise info jagamine erakorraliste olude tingimustes.

Lisaks vajaliku toimetusliku ressursi reservi nõudele tähendab see, et tuleb välja ehitada dubleeritud lahendused saatevõrkudele, tehnilistele keskustele ja arvutipargile ning lõpuks tuleb luua võimalused ka andmete peegeldamiseks teises geograafilises lokatsioonis. Tõenäoliselt ka Eestist väljaspool.

See kõik maksab raha, mida erameedia ei kuluta ja ei peagi kulutama. Eelnevale lisandub suur ja lai küberturbe valdkond, millega ERR on samuti viimastel aastatel intensiivselt tegelenud.

Kogu selle tegevuse juures on ülioluline ka efektiivsus igas valdkonnas. Just see on kontekst, milles valitsus nõustus ERR-i selgituste ja ettepanekuga, et vana telemaja remont ja ülalpidamine on efektiivsuse vastandmärgiga ning uue telekompleksi ehitus hoiab aastate jooksul kokku tohutu hunniku rahva raha.

Eeldatavasti kinnitab Tallinna linnavalitsus lähiajal uue telemaja detailplaneeringu ja saab asuda selle ehitamisele vastavalt mitme valitsuskoosseisu lubadusele. Kuigi viis aastat on üsna pikk aeg, siis selliste ülesannete elluviimisel lendab see imeruttu.

Ja kõige selle juures tuleb ometi leida ressursse, et käia kaasas muutuva meediatarbimise ja uute tehniliste lahendustega, säilitades samal ajal kõik võimalused ringhäälinguteenuse kasutamiseks ka vanal heal harjumuspärasel kujul.

Lisaks tuleb teha veelgi paremat ajakirjandust, pöörata palju enam tähelepanu kultuurile, lastele, noortele, aga ka meie hindamatule arhiivipärandile. Just rahvusringhäälingu arhiivi uue kasutajasõbraliku ja kaasaegse keskkonna loomine on ERR-i meeskonna järgmine suurem projekt, sest asjaosalised teavad, kui palju suurepärast ajalugu nii pildis, helis, fotos kui ka artiklitena on hetkel peidetud arhiiviriiulite ja arvutifailide vahele.

Kuigi kümned rahvusringhäälingu töötajad jäädvustavad iga päev aina uusi olulisi sündmusi ja ajaloohetki, siis ka eelnimetatud arhiivipärlid peaks nüüdses liigestest lahti maailmas jõudma meie noorte ja vanade kätte, et aidata ajaloosideme kaudu leida see ühisosa, mis aitab meie väikese rahva läbi ka praegustest tormituultest.