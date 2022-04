ERR-i juhi konkursil pääses kolm kandidaati teise vooru

Konkursile laekus üheksa avaldust ning teisipäeval kogunenud ERR-i nõukogu otsustas, et 19. aprillil toimuvale kuulamisele kutsutakse ERR-i praegune juht Erik Roose, eelmise kümnendi keskpaigani Postimehe peatoimetajana töötanud Merit Kopli ja aegade jooksul mitmes meediaväljaandes ja välismaises telejaamas juhtivkohtadel töötanud Mart Luik.

ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann ütles, et kõigil kolmel oli oma nägemus võimalike muudatuste kohta rahvusringhäälingus.

"Mida võib-olla oleks oodanud põhjalikumalt, on lähtumine sellest olukorrast, mis on praegu üpris kriitiline, nimelt rahastamise küsimus, aga ühel kandidaadil oli ka see lahti kirjutatud, nii et eks me ärakuulamisel saame täpsustada," lausus Veidemann.

Otsuse, kes saab uueks rahvusringhäälingu juhatuse esimeheks, teeb nõukogu 26. aprillil.

ERR-i nõukogu otsustas 22. märtsil, et juhatuse esimehe valimiseks korraldatakse avalik konkurss, millel osalemiseks sai avalduse esitada kuni 10. aprillini.

ERR-i juhatuse esimehe ametiaeg on viis aastat.