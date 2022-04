Laupäeval saabus Eestisse 453 Ukraina sõjapõgenikku

Laupäeval registreeriti Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenikke 76 võrra vähem kui reedel, selgub PPA statistikast.

453 saabunud põgenikust oli 120 last. 220 inimest teatas PPA-le, et nad on transiidil ja Eestisse ei jää.

Laupäeva seisuga on sõjapõgenike ajutise kaitse taotlusi kokku registreeritud 20 522 inimesele.

Majutuskohtades on kokku 5105 inimest, mida on 99 võrra rohkem kui reedel. Lapsi on majutusasutustes 1883.

Kokku on Eesti alates 27. veebruarist vastu võtnud 31 002 Ukraina sõjapõgenikku.