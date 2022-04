Narva piiripunktis on kaubaveokite arv viiendiku kasvanud

Narva piiripunkti läbivate kaubaveokite hulk on võrreldes sõjaeelse ajaga kasvanud enam kui viiendiku võrra. Tollitöötajad ei jõua kõiki kaupu kiiresti kontrollida, kuna tolliterminalis on vähe ruumi ja töötajaid napib. Ootejärjekord on pikk.

Kui enne Ukraina sõda ületas Narvas piiri alla pooleteise tuhande veoki nädalas, siis praegu pea 2000. Valgevene-Poola piir on kinni, kaupu veetakse massiliselt läbi Eesti piiripunktide. Tollil on tööd palju, veokite ootejärjekord ulatub kohati 70 tunnini.

"Näiteks Narvas, seoses puidu väljaveo piirangutega Venemaal, on üle 50 protsendi veokitest puitmaterjaliga. Puitmaterjal vajab põllumajandus- ja toiduameti kontrolle, neil on ka omad ressursimured, ja arvestades, et näiteks tolli ressurss on vähenenud selle aasta algusest, siis töö intensiivsus on meil oluliselt kasvanud," lausus maksu- ja tolliameti välispiiri valdkonnajuht Ants Kutti.

Tolli töökoormus on kasvanud ka Eestist väljuvate kaupade kontrollimise tõttu.

"Tavaolukorras iga riigi toll keskendub siseneva kauba kontrollile, aga sanktsioonide puhul me oleme sunnitud üle 50 protsendi väljuvaid veokeid kontrollima. Kõik need asjad kokku ongi pannud Eesti piiripunktid sellise surve alla, ja mina hindan, et selles olukorras oleme tegelikult väga hästi hakkama saanud. Tööd on väga-väga palju ja elame praegu sisuliselt üks päev korraga," ütles Kutti.

Suurenenud kaubavoo kontrollimiseks peavad tollitöötajad ületunde tegema. Täiendavat tööjõudu kiiresti juurde palgata pole lihtne, kuna tollitöötaja minimaalne väljaõpe kestab vähemalt neli kuud.