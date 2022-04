Saksamaa liidukantsleri toetus langes rekordmadalale

Suurem osa sakslastest ei ole liidukantsler Olaf Scholzi ja tema valitsuse tegevusega rahul, selgub ajalehe Bild am Sonntag uuringust.

Ajalehe tellitud küsitlusele vastanuist tervelt 49 protsenti leidis, et liidukantsleri tööga ei saa rahule jääda. Valitsuse tegevusega pole rahul koguni 55 protsenti vastanuist.

Igal nädalal korraldatavas küsitluses on madal ka valitsevate sotsiaaldemokraatide toetus. Kui valimised toimuksid praegu, hääletaks sotsiaaldemokraatide poolt 25 protsenti küsitlusele vastanuist. Veidi parem on küsitluste kohaselt roheliste olukord. Roheliste poolt hääletaks praegu küll ainult 17 protsenti vastanuist, kuid varasemate küsitlustega võrreldes on roheliste populaarsus tõusuteel.

Samas ei ole kiita ka opositsiooniliste kristlike demokraatide toetus, mis ulatub küsitluse kohaselt 26 protsendini. Liberaalse Vabade Demokraatide Liidu toetus on kümne protsendi kandis, sinna jääb ka populaarsust kaotava parempopulistliku Alternatiiv Saksamaale toetus.