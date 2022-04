Muinsuskaitseameti peadirektoriks saab Liisa Pakosta

Pakosta sõnul on tema eesmärk ameti juhina laiema teadlikkuse arendamine kultuuripärandi väärtuse mõistmisel, samuti on muinsuskaitse vältimatu osa rohepöördest. "Kõige väiksema keskkonnamõjuga on mitte ehitada uusi maju, vaid taaskasutada olemasolevaid. Eesti rahvas on väga innukas ja hakkaja oma kultuuripärandi hoidmisel ja arendamisel," ütles ta.

Muinsuskaitseameti peadirektori ametiaeg on viis aastat, Pakosta kinnitab tippjuhtide valiku komisjoni ettepanekul ametisse kultuuriminister Tiit Terik.

Ameti peadirektori konkursi tähtaeg oli tänavu jaanuaris. Kultuuriministeeriumi kommunikatsioonijuhi Meelis Kompuse sõnul intervjueeris tippjuhtide valikukomisjon lõppvoorus kahte kandidaati.

Pakosta on olnud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuna ametis alates 2015. aastast. Varasemalt on ta töötanud nii kultuuripärandi kui ka muuseumivaldkonnas.

Pakosta on olnud Tallinna muinsuskaitseameti juht, muinsuskaitse ja kultuuri eest vastutav abilinnapea, tal on töökogemus Eesti Vabaõhumuuseumist ja muuseumi nõukogust ning Nordiska Museet'st. Pakostal on magistrikraad õigusteaduses ja magistrikraadiga võrdsustatud haridustase ajaloos, spetsialiseerumisega etnoloogiale, lisaerialaks pedagoogika. Ta on õppinud muinsuskaitset Eesti Kunstiakadeemia doktoriõppes ning lõpetanud Tallinna Restaureerimiskooli, hetkel on pooleli doktoriõpingud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.