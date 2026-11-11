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Suri Venemaa suursaadik Ameerika Ühendriikides Aleksandr Dartšijev

Välismaa
Aleksandr Dartšijev 2013. aastal
Aleksandr Dartšijev 2013. aastal Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Mladen Antonov
Välismaa

Venemaa suursaadik Ameerika Ühendriikides Aleksandr Dartšijev suri 66-aastaselt, teatas Venemaa välisministeerium kolmapäeval. Tema surma põhjust pole avalikult kinnitatud.

Dartšijev suri ootamatult, seisis ministeeriumi avalduses.

"Aleksandr Dartšijev teenis Venemaa välispoliitika ühes kõige nõudlikumas valdkonnas," märgiti avalduses. "Avaldame sügavat ja siirast kaastunnet Aleksandr Dartšijevi perele ja lähedastele."

Reutersi teatel nimetas Putin läänevastaste avaldustega tuntud kogenud diplomaadi Dartšijevi suursaadikuks Washingtoni 2025. aasta märtsis.

Venemaa saatkonna andmetel töötas Dartšijev enne suursaadikuks saamist mitmel ametikohal Venemaa välisministeeriumis.

Dartšijev oli aastatel 2021–2024 Venemaa suursaadik Kanadas.

Ta oli Venemaa ja USA suhete ekspert ning aastatel 2014–2020 välisministeeriumi Põhja-Ameerika osakonna direktor.

 Kui Venemaa 2022. aastal Ukrainat ründas, nimetas Dartšijev seda sammu "hädavajalikuks meetmeks".

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: CNN, The Guardian

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