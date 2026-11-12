Nvidia tegevjuht Jensen Huang astus ametist tagasi

Hiljuti tuli avalikuks Jensen Huangi abieluväline suhe väidetava Hiina spiooniga ning kiibifirma Nvidia nõukogu teatas neljapäeva pärastlõunal, et Huang astus ettevõtte tegevjuhi kohalt tagasi.

Hiljuti tulid avalikuks Jensen Huangi abieluvälised suhted. Üks neist oli seotud Alice Huangiga, keda USA luureametnikud kahtlustavad sidemetes Hiina luurega. Alice Huang ja Jensen Huang ei ole sugulased. Huangi teine salajane suhe oli Nvidia tervishoiuvaldkonna juhi Kimberly Powelliga.

Alice Huang töötab Singapuris asuvas andmeettevõttes Megaspeed. USA luureametnikud kahtlustavad, et tal võivad olla sidemed Hiina luurega. Megaspeed on Nvidia oluline klient ning ettevõtet on uuritud kahtluste tõttu, et Nvidia kiipe võidi selle kaudu edasi Hiinasse suunata.

Huangi lahkumine tähendab Nvidiale suurt muutust, sest ta on ettevõtte kaasasutaja ning olnud aastaid üks tehisintellektibuumi tuntumaid ja mõjukamaid juhte.

Skandaal on tekitanud küsimusi ka Nvidia juhtimise tuleviku kohta. Ettevõtte nõukogu määras ajutiseks tegevjuhiks senise finantsjuhi Colette Kressi.

Huangile allus vahetult 60 inimest ning tema hinnangul peavad ettevõtte tippjuhid teadmisi ja teavet pidevalt edasi jagama, niipea kui need nendeni jõuavad.

Huang ise on laia haardega ärimees, kes esineb rahvusvahelistel konverentsidel ja kohtub riigijuhtidega. Enne skandaali puhkemist olid tal head suhted ka Trumpi administratsiooniga ning tal oli otsekontakt presidendiga.

Väidetavalt avaldasid Huangi karisma ja argumendid Trumpile muljet, mis aitas kaasa sellele, et president toetas tehisintellekti ja andmekeskuste arendamist USA-s.

Huang tõusis Washingtonis mõjukaks tegelaseks juba Joe Bideni ametiaja viimastel aastatel. Toona kehtestas USA aga kõrgtehnoloogiliste kiipide ekspordile Hiinasse ja teistesse riikidesse piiranguid.

Trumpi võit 2024. aasta presidendivalimistel andis Jensen Huangile võimaluse mõjutada USA ekspordipoliitikat Nvidiale soodsamas suunas. Pärast seda, kui Trump vallandas 2025. aasta aprillis mitu riikliku julgeolekunõukogu liiget, kasvas Huangi mõju Washingtonis veelgi.

Mõnele Trumpi administratsiooni liikmele tegi aga muret Huangi positiivne hoiak Hiina suhtes. Need mured jäid siiski tähelepanuta ning samal ajal kasvatas Huang oma mõjuvõimu nii Silicon Valleys kui ka Washingtonis.

USA ametnikud leiavad nüüd, et Hiina luureteenistused värbasid Alice Huangi oma kaastöötajaks, kuna tal oli ligipääs Nvidia juhile.

Ajalehe The Wall Street Journal teatel tutvus Alice Huang Nvidia juhi Jensen Huangiga tänu Kang Weile. Viimane on Alice Huangi abikaasa ning väidetavalt teadis Kang oma naise ja Nvidia juhi lähedasest suhtest ning paar kasutas aastate jooksul oma isiklikke kontakte erinevate äritehingute ja ettevõtmiste arendamiseks.

Alice Huang ja Kang Wei on tegutsenud mitmesugustes valdkondades, alates videomängudest ja ravimitööstusest kuni pilvandmetöötluse ning tehisintellekti andmekeskusteni.