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Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Eesti suursaadik NATO-s Kristjan Prikk

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NATO seisab lähiaastatel suurte väljakutsete ees, sest Venemaa käitumine muutub järjest barbaarsemaks ja transatlantilised suhted on muutunud. Kui tõenäoline on, et Vladimir Putin julgeb testida NATO ühtsust? Kas Euroopa riigid on valmis alliansis suurema rolli võtmiseks? "Esimesele stuudiole" andis NATO peakorteris Brüsselis intervjuu Eesti alaline esindaja NATO juures Kristjan Prikk.

"Esimene stuudio" alustab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk.

Toimetaja: Johanna Alvin

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