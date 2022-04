Postimees hakkab riigi toetusega välja andma venekeelset nädalalehte

"Tänu riigi toetusele hakkame välja andma uut venekeelset nädalalehte," ütles Metlev.

"See on väga suur asi. Eestis ei anta head venekeelset nädalalehte välja juba mitu aastat. Aga see ei ole tagasipöördumine 2016. aastal suletud Den Za Dnjomi juurde. See on edasiminek," märkis Metlev. "Jutt on niiöelda aeglasest ajakirjandusest, mis annab lugejale kord nädalas tarbida kvaliteetset analüüsi, uurivaid lugusid, läbimõeldult kirjutatud kvaliteetseid uudiseid."

"Praegu, kui oleme informatsioonilises tormis, on see eriti tähtis," lisas Metlev. "Oletan, et uue nädalalehe nimeks tuleb Postimees. Selle väljatöötamine käib sõna otseses mõttes praegu, kuid varsti saavad lugejad uut lehte näha."

Konkreetset esimese numbri ilmumise kuupäeva Metlev ei nimetanud.

"Tiraaži praegu kooskõlastame, aga jutt on kümnetest tuhandetest eksemplaridest," ütles Metlev. "Riik nõustus projekti subsideerima, et saaksime välja anda suure trükiarvuga ajalehte."

Postimees Grupp lõpetas nädalalehe Den Za Dnjom ja venekeelse "Postimehe" väljaandmise 2016. aasta septembris.