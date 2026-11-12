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Valitsus laseb perekonnanime muutmise piiranguid lõdvemaks

Eesti
Igor Taro
Igor Taro Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Isikunimeseaduse eelnõus on kavas liiga haruldase ja liiga levinud perekonnanime võtmise piirang kaotada. Eesti keele instituut piirangu kaotamist ei poolda.

Praeguse süsteemi kohaselt ei saa inimene endale võtta perekonnanime, mis on liiga haruldane ehk see on vähem kui 20 inimesel. Samuti ei saa võtta perekonnanime, mis on liiga levinud ehk see on rohkem kui 500 inimesel. Nõue ei kehti muidugi siis, kui inimene abiellub või kui tegu on esivanema perekonnanimega.

Uue isikunimeseaduse kohaselt on plaanis liiga haruldase ja liiga levinud perekonnanime võtmise piirang kaotada.

"Me oleme läinud piirangute leevendamise teed. Inimene saab siis ise otsustada, kui ta võtab vabalt valitud perekonnanime, kas ta tahab võtta sellist nime, mis on väga-väga levinud või mida siis Eestis esineb mõõdukal või vähesel hulgal. See oli puhtalt poliitiline valik," selgitas siseminister Igor Taro.

Eesti keele instituut (EKI) piirangu kaotamisega päri ei ole. EKI nimeteadlane Fred Puss rääkis, et tegelikult on inimesel juba päris suur valik võtta oma esivanemate nimesid.

"Sinna valikusse tuleb umbes sadakond nime igaühel, kui tal on muidugi eesti esivanemad. Nendest on päris suur valik, millel ei ole mingisuguseid piiranguid. Võib võtta ka täiesti uue nime, ka sellel ei ole mingisuguseid piiranguid," ütles Puss.

"Võtta mõni näiteks väga vähe levinud perekonnanimi, mida kannavad vaid viis inimest või veelgi vähem, ja inimene, kes ei ole nendega kuidagi seotud, soovib seda nime kanda, see tundub olevat eesti keele instituudi arvates veidikene lubamatu või mitte väga hea valik," lisas Puss.

Eelnõu kohaselt ei piirataks ka väga levinud perekonnanimede võtmist.

"Väga populaarsete nimede võtmine on selline poliitilise otsuse küsimus, et kas on võimalik inimest kergemini eristada või mitte. Tänapäeval on küll isikukood selleks ametlikus asjaajamises, nii et seal nime levik ei tohiks olla argument," lausus teadlane.

Puss märkis, et eri maadel on erinevaid lähenemisi. "Näiteks Rootsis ja Taanis on hoopis vastupidi, et olemasolevatest nimedest saab võtta just neid, millel on vähemalt 2000 kandjat. Nii et väga levinud nimesid ainult saab võtta, vähem levinud nimesid mitte."

Fred Pussi sõnul on perekonnanimede varamut palju ajalooliselt rikastatud ja nimede vähene kandjate arv on Eestile omane ning seda võiks säilitada. Taro hinnangul nimevara rikkus muudatuse tõttu kannatada ei tohiks.

"See on iseenesest väga hea argument, et nimerikkus võiks olla, et inimesed võiksid olla identifitseeritavad nime järgi, et ei oleks segadust. Samas see vaba valik tegelikult ju seda ei piira. Eesti keeles on suurepäraseid võimalusi igasuguste liitsõnade läbi neid perekonnanimesid välja mõelda ja luua," seletas Taro.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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